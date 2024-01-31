Kocasinan, Talas ve Melikgazi Belediye Başkanları Pazar Esnafı ve Vatandaşlarla Buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sümer Yenimahalle Semt Pazarı'nı ziyaret eden Çolakbayrakdar, tezgah açan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.
Çolakbayrakdar, daha sonra Mithatpaşa Mahallesi'nde kentsel yenilemeyle yeni evlerinde oturan bölge sakinleriyle bir araya geldi.
Mahallede baharla birlikte yeni parklar yapacaklarını belirten Çolakbayrakdar, vatandaşlardan gelen talepleri de dinledi.
Başkan Çolakbayrakdar yeni bulvardaki çalışmaları kontrol etti
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.
Ziyagökalp ve Yenidoğan mahallelerinden geçen Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki çalışmaları kontrol eden Çolakbayrakdar, otopark, bisiklet ve yürüyüş yollarının olduğu yeni bulvar ve yollar ile Türkiye'ye örnek projeler yaptıklarını belirtti.
Başkan Yalçın, çocukların tiyatro sevincine ortak oldu
Talas Belediyesi, çocuklara tiyatro gösterilerinden oluşan tatil hediyesi sundu.
Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda yarıyıl tatili boyunca devam eden etkinliklerin son oyunu "Burnu kaybolan palyaço" oldu.
Etkinliklerin son gününde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da çocuklarla oyunu izledi.
Gösteri sonunda düşüncelerini paylaşan veliler ve çocuklar, memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Yalçın'a teşekkür etti.
Başkanı Yalçın, ayrıca, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve teşkilat mensuplarıyla Mevlana Mahallesi'ndeki salı pazarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, görüş ve taleplerini dinledi.
Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan esnaf ziyareti
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Esenyurt Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret ederek, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet edip, talepleri dinledi.
Göreve geldikleri günden beri pazar esnafının her zaman yanında olduklarını kaydeden Palancıoğlu, esnafın güçlenmesi ve işlerini sürdürülebilmesi için her türlü desteği verdiklerini aktardı.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir değerlendirme de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır" dedi.
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile ailevi sebepler nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi ayrıca Mbaye Niang'ın sözleşmesini feshetti.
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Galatasaray'da forma giyen ve zaman zaman taraftarlardan büyük eleştiri alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 3-3 biten maçta Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi.
Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yankıları sürüyor. TBMM'deki oturumda kürsüye çıkan CHP'li Günaydın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kararı okumamış olmasına atıfta bulunarak Bekir Bozdağ'a sert çıktı.
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