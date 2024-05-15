Kodlama Takımı Atölyesi'nde Çocuklar Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor - Son Dakika
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Kodlama Takımı Atölyesi'nde Çocuklar Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor

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Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde devam eden Kodlama Takımı Atölyesi'nde çocuklar, mobil uygulama geliştirme, üç boyutlu tasarım ve robotik kodlama alanlarında eğitim alarak, hem eğleniyor hem de öğreniyor.

15.05.2024 10:38  Güncelleme: 12:06
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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde devam eden Kodlama Takımı Atölyesi'nde çocuklar, mobil uygulama geliştirme, üç boyutlu tasarım ve robotik kodlama alanlarında eğitim alarak, hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde Ekim ayından bu yana 7-14 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan Kodlama Takımı Atölyesi'nde, çocuklara temel düzeyde üç boyutlu tasarım, kodlama, elektronik ve robotik platformlara ilişkin eğitimler veriliyor. Çocuklar bu sayede hem kendilerini tanıyor hem de yeteneklerini keşfediyor.

Uzman eğitmenler tarafından Kodlama Takımı Atölyesi'ne katılan öğrencilerin yetenek, ilgi ve motivasyonları göz önünde bulundurularak bir takım oluşturuldu. "Kod Kaptanları" adı verilen bu teknoloji takımı, uzun vadede ses getirecek projeler üretmeyi hedefliyor. Bu projeler arasında mobil uygulama geliştirme, Arduino ile otomasyon proje örnekleri ve yapay zeka programları da bulunuyor. Atölyeye katılan çocuklar, kodlamayı öğrenerek ekipçe ve bireysel olarak birer proje üretmek için çalışmalar yapıyor. Kod Kaptanları, uygulamalarını bitirdikten sonra takım olarak hazırlamış oldukları projelerle ulusal ve uluslararası platformlarda robotik yarışmalara katılmayı hedefliyor.

"BİLGİSAYARIN BİR OYUN ARACI OLMADIĞINI ÖĞRENDİ"

Çocuğunun kodlama konusundaki gelişimini takip eden baba Murat Şık, "Robotik kodlama etkinliği ile ilgili olarak burada birçok küçük etkinliğe katıldı. Sonra eğitmenler, özel bir program yaptıklarını ve ufak bir ekiple bunun uzun yıllar süreceğini söylediler. Biz de kabul ettik. Başladığından beri çok memnunuz. Çocukta bir özgüven gelişimi var. Bilgisayarın bir oyun aracı olmadığını onunla çeşitli programlar yapabileceğini öğrendi" dedi.

Kod Kaptanları'nın üyeleri ise aldıkları eğitim doğrultusunda belirlerdikleri hedeflerini şu sözlerle özetledi:

-Tuna Kemal Avcı: "Buraya geldiğimizde bilgisayarda kodlar yazıyoruz. İlk hafta görselini hazırlıyoruz. İkinci hafta da kodluyoruz. Kod yazdıkça öğreniyorum. İlerde bir oyun tasarlayabilirim."

-Selin Durmaz: "Buraya geldiğimde çalışmalar yapıyorum, kodlar yazıyorum ve uygulamalar tasarlıyorum. Öğretmenimin beni Kod Takımı'na seçtiğini öğrenince çok heyecanlandım. Şimdi de bir not uygulaması yaptık. İleride yazılımcı veya bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Kod yazmayı öğreneceğim. Bilgisayarları tamir edeceğim ve uygulamalar tasarlayacağım."

Kodlama Takımı Atölyesi\'nde Çocuklar Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor
Kaynak: ANKA

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