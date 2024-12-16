Kırklareli Valiliğince Kofçaz ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Vali Uğur Turan başkanlığında, kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıya Kofçaz Kaymakamı Neyfel Ören, Belediye Başkanı Levent Şenol, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıda köylerdeki yatırımlar, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi, bağımlılıkla mücadele, gıda israfının önlenmesi ve güvenlik konuları görüşüldü.
Turan, daha sonra muhtarların isteklerini dinledi.
Son Dakika › Güncel › Kofçaz'da Muhtarlar Toplandı - Son Dakika
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