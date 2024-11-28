Kokain Kaçakçılığına Büyük Operasyon

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SARAYBOSNA, 28 Kasım (Xinhua) -- Güney Amerika'dan Avrupa Birliği'ne kokain kaçakçılığı yapan büyük ölçekli bir suç şebekesi, yıllarca süren bir sınır ötesi soruşturma sonrasında bu hafta düzenlenen operasyonla çökertildi.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) çarşamba günü yaptığı açıklamayla çok uluslu bir kolluk kuvvetinin salı günü 2'si Bosna Hersek'te, 1'i Hırvatistan'da ve 8'i Sırbistan'da olmak üzere 11 şüpheliyi tutukladığını duyurdu. Europol şüphelilerden birinin geçmişte işlediği suçlar nedeniyle bir AB üyesi ülke tarafından arandığını belirtti.

Operasyona Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan kolluk kuvvetleri katıldı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında silahlar, lüks araçlar, pahalı saatler ve 1 milyon euro (1,06 milyon ABD doları) üzerinde nakit para bulunuyor. Şebeke üyesi dört şüphelinin cezaevinde bulunduğu ve üç kişi hakkında da uluslararası arama emri çıkarıldığı ifade edildi.

Uyuşturucu trafiğinde çeşitli deniz yolları ve taktikler kullanan şebekenin, Mart 2021'de Hırvatistan'ın Ploce limanında ele geçirilen 50 milyon euro değerindeki yarım tondan fazla kokainle bağlantılı olduğu belirtildi. Uyuşturucunun modifiye edilmiş bir kargo konteynerine gizlenmiş olmasının, kaçakçıların daha küçük AB limanlarını hedef aldığını ortaya koyduğu kaydedildi.

Şebekenin, yolsuzluğa bulaşmış gümrük memurlarına rüşvet vererek denetimlerden geçtiği ortaya çıktı. Operasyon sırasında bir gümrük memuru tutuklandı.