Köln'de Acil Durum Koordinasyonu Toplantısı - Son Dakika
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Köln'de Acil Durum Koordinasyonu Toplantısı

Köln\'de Acil Durum Koordinasyonu Toplantısı
28.06.2025 23:18
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Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye için acil durumlarda işbirliğinin önemi vurgulandı.

Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye'de meydana gelebilecek doğal afetler ve beklenmedik acil durumlarda hızlı koordinasyon ve işbirliğinin önemi vurgulandı.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantıya, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen, Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA) Genel Başkanı Musab Aydın ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile dernek temsilcileri katıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın afet anında yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Temel ihtiyaçların karşılanmasından psikolojik desteğe kadar birçok alanda Kızılay'ın üstlendiği önemli rolü anlatan Yılmaz, Türkiye'de meydana gelebilecek olası afetlerde, kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler arasında işbirliği ve dayanışmanın önemini vurguladı.

WEFA Genel Başkanı Aydın, Türkiye'de meydana gelebilecek doğal afetler ve benzeri beklenmedik durumlara karşı hızlı koordinasyon ve işbirliği sağlamak amacıyla kurdukları Avrupa İnsani Yardım Platformu (AVİYAP) hakkında bilgi verdi.

Türk Dışişleri Bakanlığının da bu platformu desteklediğini ifade eden Aydın, "AVİYAP'ın amaçları arasında proje, lojistik, gönüllü yönetimi ve benzeri konularda platforma katılan kurumların kapasitelerinin gelişimine yönelik eğitim, seminer, konferans vb. programları organize etmek de yer almaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Türk Kızılayı, Sivil Toplum, Politika, Kızılay, Almanya, Türkiye, Sağlık, Güncel, Köln, Son Dakika

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