Kolombiya, Çin ile İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolombiya, Çin ile İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Kolombiya, Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmak için Çin ile işbirliği anlaşması yaptı.

14.05.2025 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmak üzere Çin ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile bir araya geldi.

Liderler, görüşmede Kolombiya'nın Çin'in öncülüğündeki "Kuşak ve Yol Girişimi" olarak adlandırılan İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu projelerine katılımını öngören işbirliği planını kabul etti.

Çin Devlet Başkanı Şi, görüşmede, iki ülkenin, Kolombiya'nın Kuşak ve Yol Girişimi'ne resmi katılımını fırsat olarak görerek işbirliğinin niteliğini geliştirmesi gerektiğini belirterek, Çin'in Kolombiya'dan daha fazla yüksek kaliteli ürün ithal etmeyi, Çin şirketlerini Kolombiya'da yatırım ve iş yapmaya, altyapı inşasına katkı sağlamaya teşvik etmeyi istediklerini ifade etti.

Çin lideri, iki ülkenin geleneksel alanlardaki işbirliğinin yanı sıra rüzgar enerjisi, yeni enerji araçları, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi yükselen alanlarda işbirliğini geliştirebileceği, yeşil ve düşük karbon dönüşümünü birlikte gerçekleştirebileceğini kaydetti.

"Güney-Güney işbirliği"

Çin ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki işbirliğinin "Güney-Güney işbirliğinin" önemli bir parçası ve kalkınmanın tarihsel yönelimine ve ülkelerin ortak çıkarlarına uygun olduğunun altını çizen Şi, Çin-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu (CELAC) Forumu 4. Bakanlar Konferansının dün Pekin'de düzenlenmesine katkısı dolayısıyla CELAC dönem başkanı Kolombiya'ya teşekkür etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro da ülkesinin Çin ile siyasi güveni ve karşılıklı desteği derinleştirmeyi istediğini belirterek, Kuşak ve Yol'un ortak inşasının yanı sıra ticaret, yeni enerji, yapay zeka ve diğer alanlarda işbirliği ve halkların yaşamını iyileştirmeyi istediklerini dile getirdi.

Uluslararası durumun karmaşık ve değişken olduğuna dikkati çeken Petro, ABD'nin tarife politikasını üstü örtülü eleştirerek, "Bazı ülkelerin bencil çıkar güdüsü dünyanın gidişatına uymuyor. Tüm ülkeler birleşerek buna karşı çıkmalı." dedi.

Petro, Kolombiya'nın uluslararası eşitliği ve adaleti savunmak ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını güvenceye almak için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi, altyapı, ulaştırma, enerji, iletişim ve diğer alanlardaki bağlantılılık projeleriyle yeni küresel ağlar oluşturuyor.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden 20 ülke Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılırken, 10 ülke, işbirliği antlaşmaları imzalayarak 200'den fazla altyapı projesini Çin ortaklığında gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kolombiya, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya, Çin ile İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz

17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
23:51
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
23:18
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
23:08
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:50
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 17:36:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kolombiya, Çin ile İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.