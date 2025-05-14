Kolombiya, Çin ile İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmak üzere Çin ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile bir araya geldi.

Liderler, görüşmede Kolombiya'nın Çin'in öncülüğündeki "Kuşak ve Yol Girişimi" olarak adlandırılan İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu projelerine katılımını öngören işbirliği planını kabul etti.

Çin Devlet Başkanı Şi, görüşmede, iki ülkenin, Kolombiya'nın Kuşak ve Yol Girişimi'ne resmi katılımını fırsat olarak görerek işbirliğinin niteliğini geliştirmesi gerektiğini belirterek, Çin'in Kolombiya'dan daha fazla yüksek kaliteli ürün ithal etmeyi, Çin şirketlerini Kolombiya'da yatırım ve iş yapmaya, altyapı inşasına katkı sağlamaya teşvik etmeyi istediklerini ifade etti.

Çin lideri, iki ülkenin geleneksel alanlardaki işbirliğinin yanı sıra rüzgar enerjisi, yeni enerji araçları, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi yükselen alanlarda işbirliğini geliştirebileceği, yeşil ve düşük karbon dönüşümünü birlikte gerçekleştirebileceğini kaydetti.

"Güney-Güney işbirliği"

Çin ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki işbirliğinin "Güney-Güney işbirliğinin" önemli bir parçası ve kalkınmanın tarihsel yönelimine ve ülkelerin ortak çıkarlarına uygun olduğunun altını çizen Şi, Çin-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu (CELAC) Forumu 4. Bakanlar Konferansının dün Pekin'de düzenlenmesine katkısı dolayısıyla CELAC dönem başkanı Kolombiya'ya teşekkür etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro da ülkesinin Çin ile siyasi güveni ve karşılıklı desteği derinleştirmeyi istediğini belirterek, Kuşak ve Yol'un ortak inşasının yanı sıra ticaret, yeni enerji, yapay zeka ve diğer alanlarda işbirliği ve halkların yaşamını iyileştirmeyi istediklerini dile getirdi.

Uluslararası durumun karmaşık ve değişken olduğuna dikkati çeken Petro, ABD'nin tarife politikasını üstü örtülü eleştirerek, "Bazı ülkelerin bencil çıkar güdüsü dünyanın gidişatına uymuyor. Tüm ülkeler birleşerek buna karşı çıkmalı." dedi.

Petro, Kolombiya'nın uluslararası eşitliği ve adaleti savunmak ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını güvenceye almak için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi, altyapı, ulaştırma, enerji, iletişim ve diğer alanlardaki bağlantılılık projeleriyle yeni küresel ağlar oluşturuyor.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden 20 ülke Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılırken, 10 ülke, işbirliği antlaşmaları imzalayarak 200'den fazla altyapı projesini Çin ortaklığında gerçekleştirdi.