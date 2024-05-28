Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail\'in Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi. Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'ta 'katliam' yapmaya devam ettiğini belirtti. Filistin'i destekleyen çok sayıda görüntü ve haberi kişisel hesabından takipçileriyle paylaşan Petro, Kolombiya'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

28.05.2024 08:39
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'ta "katliam" yapmaya devam ettiğini belirtti.

Saldırı görüntülerini paylaşan Petro, "Katliam devam ediyor. Sözde güçlü demokratik ülkeler bu katliama karşı sesini çıkarmıyor. Böyle yaparak kendi halklarının kinini üzerlerine topluyorlar. Sadece Filistin halkının varlığını değil, demokrasinin ve insanlığın varlığını da tehlikeye atıyorlar. Sermaye ve banka sahipleri de sessiz çünkü katliamı destekleyenlerle aynı taraftalar." ifadelerini kullandı.

Petro, gün içinde Filistin'i destekleyen çok sayıda görüntü ve haberi kişisel hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika

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