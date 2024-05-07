Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail\'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırılarına tepki göstererek, sivillerin ve çocukların olduğu binaları bombaladıklarını ifade etti. Petro, İsrail'in saldırılarına dair bir video paylaşarak, Kolombiya'nın soykırıma karşı kayıtsız kalmasını istediklerini belirtti. Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı ve bu karar eski devlet başkanları tarafından eleştirilmişti.

07.05.2024 22:43
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in, Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırılarına tepki göstererek "Her gün yaptıkları gibi. İçerisinde sivillerin ve çocukların olduğu binaları bombalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Petro, X sosyal medya hesabından, İsrail'in, Refah kentinde bombaladığı binaları ve Filistinlileri gösteren bir videoyu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Petro, "Her gün yaptıkları gibi. İçerisinde sivillerin ve çocukların olduğu binaları bombalıyorlar. Kolombiya'nın soykırıma karşı kayıtsız kalmasını istiyorlar çünkü Kolombiya'da yaşanan soykırıma da kayıtsız kalmışlardı." ifadelerine yer verdi.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

Hükümetin İsrail'e yönelik aldığı karar, eski devlet başkanları Ivan Duque ve Juan Manuel Santos tarafından "sert" şekilde eleştirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika

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