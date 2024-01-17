Kolombiya Cumhurbaşkanı, Latin Amerika\'ya yenilenebilir enerji çağrısı yaptı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yenilenebilir enerji alanında gelişmeleri gerektiğini belirterek Latin Amerika ülkelerine "bölgesel entegrasyon" çağrısında bulundu.

Petro, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında "Latin Amerika İçin Çözüm Yolu" panelinde konuştu.

Yenilenebilir enerjinin, Latin Amerika için önemine dikkati çeken Petro, "Karbonsuzlaştırma yolunda Güney ile Kuzey arasındaki bölgesel entegrasyon çağrımı tekrarlıyorum. Gelişmekte olan ülkelerin, ekonomilerini karbondan arındırma sürecini hızlandırması gerekiyor. Latin Amerika, ciddi bir potansiyele sahip ve yeni bir kalkınma modeli olarak yenilenebilir enerji dönüşümünü gerçekleştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

"Zenginlik eşit şekilde bölüşülmedi"

Ülkesinde devam eden "bölgesel eşitsizliğe" işaret eden Petro, bölgesel eşitsizliğin üstesinden gelmeden barış sağlanamayacağını belirterek "Kolombiya'da 100 yıl boyunca bölgenin dönüşümü mümkün olmadı, yani zenginlik eşit şekilde bölüşülmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, X'teki paylaşımında da Amerikan şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile bir araya geldiğini duyurdu.