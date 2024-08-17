Kolombiya'da Adalet Sarayı'na Saldırı İhtimaline Karşı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolombiya'da Adalet Sarayı'na Saldırı İhtimaline Karşı Güvenlik Önlemleri

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, Adalet Sarayı'na saldırı ihtimaline karşı polis ve askeri birlikler geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Başkent Bogota'nın güneyindeki Bolivar semtinde iki eve baskın düzenleyen polisler, Adalet Sarayı'nın maketi ve çok sayıda patlayıcı madde ele geçirdi. Operasyonun ardından alarm durumuna geçen güvenlik güçleri, tarihi Bolivar Meydanı'ndaki Adalet Sarayı'nın civarında güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Yüksek Mahkeme üyeleri ve çalışanlar, bir süre güvenlik gerekçesiyle bulundukları yerden çıkamadı. Kolombiya basınında çıkan haberde, yakalanan kişilerin Adalet Sarayı'na saldırmak amacıyla uzun süredir planlar kurduğu belirtildi. Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyeleri durum değerlendirmesi için Ulusal Polis yetkilileriyle kapsamlı toplantı gerçekleştirdi. Kolombiya'da ülke tarihinin en kanlı eylemlerinden birisi olarak kabul edilen 1985'teki Adalet Sarayı baskınında yaklaşık 94'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

17.08.2024 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, Adalet Sarayı'na saldırı ihtimaline karşı polis ve askeri birlikler geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Başkent Bogota'nın güneyindeki Bolivar semtinde iki eve baskın düzenleyen polisler, Adalet Sarayı'nın maketi ve çok sayıda patlayıcı madde ele geçirdi.

Operasyonun ardından alarm durumuna geçen güvenlik güçleri, tarihi Bolivar Meydanı'ndaki Adalet Sarayı'nın civarında güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Yüksek Mahkeme üyeleri ve çalışanlar, bir süre güvenlik gerekçesiyle bulundukları yerden çıkamadı.

Kolombiya basınında çıkan haberde, yakalanan kişilerin Adalet Sarayı'na saldırmak amacıyla uzun süredir planlar kurduğu belirtildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyeleri durum değerlendirmesi için Ulusal Polis yetkilileriyle kapsamlı toplantı gerçekleştirdi.

Kolombiya'da ülke tarihinin en kanlı eylemlerinden birisi olarak kabul edilen 1985'teki Adalet Sarayı baskınında yaklaşık 94'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güney Amerika, Kolombiya, Saldırı, Güvenlik, Polis, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Adalet Sarayı'na Saldırı İhtimaline Karşı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:56 5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı 5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
01:07 Sanatçı Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti Sanatçı Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
12:09 Mahmud Abbas’ın TBMM’deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak
11:54 Arda Turan’dan yıllar sonra gelen bomba itiraf: En yanlış olduğum konu Arda Turan'dan yıllar sonra gelen bomba itiraf: En yanlış olduğum konu
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
11:26 Pakistan Sağlık Bakanlığı, Körfez ülkelerinden dönen bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini doğruladı Pakistan Sağlık Bakanlığı, Körfez ülkelerinden dönen bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini doğruladı
11:20 Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam
11:18 Cezayirli boksör bu kez birilerini dövdüğü anlarla değil makyaj videosuyla gündem oldu Cezayirli boksör bu kez birilerini dövdüğü anlarla değil makyaj videosuyla gündem oldu
11:10 Adı ’Aşk Adası’ ama ahlaksızlık diz boyu Biri bu rezilliğe dur desin Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin
11:10 Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 08:33:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kolombiya'da Adalet Sarayı'na Saldırı İhtimaline Karşı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement