Kolombiya'da Deprem İçin Ekonomik Acil Durum İlanı - Son Dakika
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Kolombiya'da Deprem İçin Ekonomik Acil Durum İlanı

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10 Ağustos'taki 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kolombiya'da ekonomik acil durum ilan edildi.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin sonuçlarıyla mücadele etmek amacıyla "ekonomik acil durum" ilan edildiği bildirildi.

Başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, depremden etkilenen bölgelerin ekonomisini yeniden canlandırmak amacıyla bir dizi karar aldıklarını açıkladı.

De la Espriella, söz konusu önlemlerin, hem depremden etkilenenlere acil yardım ulaştırılmasını hem de ekonominin toparlanmasını hızlandırmayı amaçladığını belirterek, "Bu krizle başa çıkabilmek için anayasamızda öngörülen bir mekanizma olan 'ekonomik acil durum' ilan etme kararı aldım." ifadesini kullandı.

Depremin ülkeyi kamu maliyesi açısından özellikle zorlu bir dönemde vurduğuna dikkati çeken de la Espriella, "Acil durum müdahalesi, ekonomik canlanmaya yönelik önlemleri de içermelidir. Kolombiya, yüksek borç seviyesi, likidite kısıtlamaları ve yeterli kaynak ayrılmamış ulusal bütçe nedeniyle tarihinin en karmaşık mali kriziyle karşı karşıya." diye konuştu.

De la Espriella, bu duruma karşı hükümetin afetten etkilenen hane halkları ve üretim sektörlerine yönelik geçici destek paketi hazırladığını, paket kapsamında fatura ödemelerine destek, kira yardımı, vergi indirimleri ve afetzedelere mali yardım sağlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Altyapı projelerinin yeniden inşasına kaynak sağlayacak

De la Espriella, acil durumun etkilerini gidermek amacıyla ulusal ve uluslararası kaynakları yönetecek ve yönlendirecek bir kuruluş oluşturulduğunu açıklayarak, "Mucize Fonu" adı verilen bu mekanizmanın depremden etkilenen bölgelerdeki yeniden yapılanma çalışmalarına kaynak aktaracağını dile getirdi.

Fonun sağlayacağı faydaya işaret eden de la Espriella, söz konusu mekanizmanın depremde hasar gören hastaneler, okullar, yollar ve havalimanları başta olmak üzere öncelikli altyapı projelerinin yeniden inşasına kaynak sağlayacağını kaydetti.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükselmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Deprem İçin Ekonomik Acil Durum İlanı - Son Dakika

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