Kolombiya'da Drone Saldırısında 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kolombiya'da Drone Saldırısında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesinde bir futbol sahasına düzenlenen drone saldırısında, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri isyancı grubuna mensup muhalifler gerçekleştirdi. Saldırı öncesinde askeri birliklere 13 saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırılar, gerillayla mücadeleye yönelik askeri operasyonlara misilleme olarak yapıldı.

25.07.2024 12:28
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BOGOTA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca yönetim bölgesinde Salı akşamı bir futbol sahasına yönelik drone saldırısında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Cauca Ordu Özel Komutanlığı Başkanı General Federico Mejia'nın Çarşamba günü yerel basına yaptığı açıklamaya göre Argelia kentinin El Plateado ilçesinde meydana gelen saldırı, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri isyancı grubuna mensup muhalifler tarafından gerçekleştirildi.

Mejia çocukların oynadığı alana yönelik saldırı öncesinde, patlayıcı taşıyan insansız hava araçlarıyla askeri birliklere 13 saldırı düzenlendiğini belirtti.

Mejia futbol sahasının batı tarafındaki evlerden birinden Salı günü yerel saatle 21.00 sularında gönderilen son insansız hava aracının ise patlayıcıyı futbol sahasına bırakması nedeniyle pek çok kişinin etkilendiğini ve bir çocuğun da hayatını kaybettiğini ifade etti.

General saldırıların gerillayla mücadeleye yönelik askeri operasyonlara misilleme olarak yapıldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Kolombiya, Futbol, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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