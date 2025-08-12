Kolombiya'da Suikast Zanlısı Öldürüldü - Son Dakika
Kolombiya'da Suikast Zanlısı Öldürüldü

12.08.2025 03:44
Miguel Uribe'nin suikastında rol oynadığı düşünülen Zarco Aldinever, Venezuela'da çatışmada hayatını kaybetti.

Kolombiya'da sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırının ardından dün hayatını kaybeden Senatör Miguel Uribe Turbay'ın faillerinden biri olduğu öne sürülen "Zarco Aldinever"in Venezuela'da öldürüldüğü bildirildi.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, Uribe suikastının faillerinden olduğu belirtilen Zarco Aldinever lakaplı Jose Aldinever Sierra Sabogal'ın, Venezuela'da çıkan silahlı çatışmada öldüğünü açıkladı.

Aldıkları istihbarata göre, Aldinever'in Kolombiya-Venezuela sınırında, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yaşanan çatışmada öldüğünü dile getiren Sanchez, "Uyuşturucu kaçakçılığı anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldüğünü tahmin ediyoruz. Şu anda yaptığımız, istihbarat kurumlarımız aracılığıyla bu suçluların yaptığı açıklamaların doğruluğunu teyit etmektir." dedi.

Sanchez, Uribe'ye yapılan saldırının ardından önemli ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Acının ortasında, adaletin hızlı bir şekilde mesafe katettiğini düşünüyorum. Suçlu aynı gün yakalandı, 25-30 gün içinde ise 5 kişi daha gözaltına alındı. En azından suikastı planlayanların çoğunu yakalamış olmak bize önemli bağlantılar sağlıyor." diye konuştu.

FARC muhalifi Segunda Marquetalia'dan yapılan açıklamada da Zarco Aldinever'in, ELN'nin kurduğu bir pusuda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kolombiya basınına göre, Senatör Uribe'ye suikast girişiminin başlıca planlayıcılarından biri olarak gösterilen "Zarco Aldinever", eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhaliflerinden Segunda Marquetalia üyesi olarak biliniyor.

Uribe'ye yönelik silahlı saldırı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, 7 Haziran'da konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Partililer tarafından özel kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiği belirtilmişti.

Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurmuştu.

Uribe'yi hedef alan suikast girişiminin azmettiricisi olduğu düşünülen kişi polis tarafından yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.