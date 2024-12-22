Kolombiya’dan Küba’ya İnsani Yardım

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Kolombiya, Karayip ülkesi Küba'ya 10 ton insani yardım malzemesi gönderdiğini bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İnsani Yardım Programı kapsamında, Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçakla Küba'ya 10 ton elektrik ekipmanı, gıda ve ilaç yollandığı ifade edildi.

Oscar ve Rafael tropikal fırtınalarının Küba'da meydana getirdiği yıkıma işaret edilen açıklamada, Kolombiya'nın Küba halkına destek olmak amacıyla söz konusu yardımı gerçekleştirdiği belirtildi.

Yardım organizasyonuna Dışişleri Bakan Yardımcısı Jorrge Rojas Rodriguez ile Madenler ve Enerji Bakanı Andres Camacho'nun da eşlik ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Bu uçak Küba'ya dayanışma yardımı götürmek üzere yola çıktı. Abluka bir insan hakları ihlalidir." ifadesini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de sosyal medya hesabından ülkeye gelen yardımları paylaşarak Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya teşekkür etti.

Canel, "Halkımız yardımınıza minnettardır. ABD'nin terörizmin sözde devlet destekçisi listesinden çıkarılması için gösterdiğiniz destek, dayanışma ve kişisel çabanız için teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.