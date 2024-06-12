Kolombiya Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'deki saldırıları kabul edilemez - Son Dakika
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Kolombiya Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'deki saldırıları kabul edilemez

Kolombiya Dışişleri Bakanı: İsrail\'in Gazze\'deki saldırıları kabul edilemez

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, Ürdün'de düzenlenen 'Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek uluslararası birlik çağrısında bulundu. Murillo, acil ateşkes için uluslararası birlik ve dayanışmanın sağlanması gerektiğini vurguladı ve insani yardımların kesintisiz yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Kolombiya'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini ve Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahil olduklarını hatırlattı.

12.06.2024 04:11
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Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu belirterek uluslararası birlik çağrısında bulundu.

Murillo, Ürdün'ün ev sahipliğinde Ölü Deniz bölgesinde başlayan "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"nda konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Murillo, acil ateşkes için uluslararası birlik ve dayanışmanın sağlanması gerektiğini söyledi.

Murillo, Gazze'de "yürek parçalayıcı" hadiseler yaşandığını dile getirerek, "Filistin halkı bugün soykırımla karşı karşıya, bunu açıkça belirtmeliyiz ve orada adil olmayan absürt bir savaş yaşanıyor. Uluslararası toplum acil ve etkili şekilde müdahalede bulunmalı." ifadesini kullandı.

"İnsani yardımlar hiçbir engele uğramadan kesintisiz yapılmalı"

Kolombiya olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını anlatan Murillo, "Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasını teşvik eden tüm Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını destekliyoruz. Acil ateşkes sağlanmalı, rehineler serbest bırakılmalı ve insani yardımlar hiçbir engele uğramadan kesintisiz yapılmalı" dedi.

Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya müdahil olduklarını hatırlatan Murillo, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ın İsrail hükümeti ile ilgili kararını da desteklediklerini kaydetti.

"Bu hepimizin ahlaki ve yasal görevidir"

Murillo, İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiklerini anımsatarak, "Hepimiz uluslararası insancıl hukuka uymakla yükümlüyüz. Savunmasız insanlara karşı hoşgörü, barış ve karşılıklı saygıyı bırakmamalıyız. Bu hepimizin ahlaki ve yasal görevidir." diye konuştu.

ABD'nin duyurduğu BM Güvenlik Konseyi ateşkes planını değerli bulduklarını kaydeden Murillo, ayrıca BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) finansal olarak desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'deki saldırıları kabul edilemez - Son Dakika

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