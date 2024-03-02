Kolombiya, İsrail\'den silah alımını kabul edilemez buluyor

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Kolombiya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Francisco Jose Coy Granados, Orta Doğu'daki durumun, İsrail'den silah alımını "kabul edilemez" hale getirdiğini vurguladı.

Granados, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını hatırlatan Granados, "Orta Doğu ve Gazze'deki siyasi durum bizim için artık kabul edilemez." dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldığına dikkati çeken Granados, Orta Doğu'daki durumun, İsrail'den silah alımını da "kabul edilemez" hale getirdiğini belirtti. Granados, "Başkan Gustavo Petro, Filistin'e yardım etme konusunda bizzat kararlı." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Granados, İsrail'in 29 Şubat'ta Gazze kentinin güneyinde insani yardım bekleyen 115 Filistinliyi öldürdüğü saldırıya atıfta bulunarak, "Yaşananlar gerçekten kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Kolombiya'nın silah satın almak için hangi yolları tercih edeceği sorusuna Granados, "Savunma Bakanımızın bir alternatif bulacağına eminim. Türkiye gibi silah ve güvenlik teknolojileri sağlayan pek çok ülke var." yanıtını verdi.