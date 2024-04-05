Kolombiya, İsrail'in Gazze'deki saldırısına tepki gösterdi

Kolombiya, İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine saldırı düzenleyerek uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın (WCK) 7 çalışanını öldürmesine tepki gösterdi.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden 7 WCK görevlisinin aileleriyle dayanışma içinde olunduğu bildirildi.
Açıklamada, İsrail devletinin bölgede faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu çalışanlarının güvenliğini garanti altına alması gerektiği belirtilerek, "İsrail, insani yardım sağlayan personeli koruma görevini tanımlayan uluslararası insancıl hukuka saygı göstermelidir. Kolombiya, kapsamlı ve bağımsız bir soruşturmanın yapılmasını ve bu talihsiz olayın bir an önce aydınlatılmasını talep ediyor." ifadelerine yer verildi.
Gazze Şeridi'nde büyük bir gıda krizinin yaşandığına işaret edilen açıklamada, tüm bölgeye insani yardımların süratle ulaştırılmasının elzem olduğunun altı çizildi.
WCK çalışanlarının öldürülmesi
İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.
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