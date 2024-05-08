Kolombiya, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Kolombiya, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Kolombiya, İsrail\'in Refah kentine yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Refah kentine yapılan saldırıları kınayarak İsrail'i kınadığını belirtti. Açıklamada, binlerce kişinin yerinden edildiği ve milyonlarca insanın etkileneceği vurgulandı. İsrail'in insani yardımların ulaştığı sınır kapılarını kapattığı ifade edildi. Kolombiya, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini daha önce duyurmuştu.

08.05.2024 06:31
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Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Refah'a yapılan saldırılar nedeniyle Kolombiya hükümetinin İsrail'i kınadığı belirtildi.

7 Ekim'den bu yana çoğunluğu çocuk binlerce kişinin zorla yerinden edildiği vurgulanan açıklamada, "Refah'a yapılan kara operasyonu orada yaşayan 1 milyon 400 binden fazla insan için yıkıcı sonuçlara neden olacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "110 bin insan için tahliye emri verildi ve onların gidecekleri yerde su, yiyecek ve temel hizmetleri alabileceklerinin garantisi yok. İsrail, insani yardımların ulaştığı iki sınır kapısı olan Refah ve Kerem Şalom sınır kapılarını hizmete kapattı." denildi.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika

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