Kolombiya ve Filistin'den Çevresel İşbirliği Anlaşması

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Kolombiya ile Filistin arasında çevresel işbirliğini güçlendirmek ve Filistin'deki çatışmaların yol açtığı ekolojik etkileri ele almak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'na (COP16) katıldı.

Maliki, konferans kapsamında Kolombiya Çevre Bakanı Susana Muhamad ile bir araya gelerek iki ülke arasında çevresel işbirliğini güçlendirmeyi ve Filistin'deki ekolojik tahribatı ele almayı hedefleyen mutabakat zaptına imza attı.

Anlaşmanın Filistin için önemine değinen Maliki, "Kolombiya ile imzalanan bu anlaşma, çevreyi koruma mücadelemize büyük bir katkı sunacak. Kolombiya'nın deneyimi ve uzmanlığı, özellikle sosyo-çevresel alanlarda karşılaştığımız zorlukların aşılmasında büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Çevre Bakanı Muhamad da anlaşmanın yararlarına dikkati çekerek, "Bu mutabakat, yalnızca teknik uzmanlık paylaşımını değil aynı zamanda savaşın Filistin'de çevre ve insan hakları üzerindeki etkilerinin belgelenmesini de amaçlıyor. Bu işbirliği, Kolombiya Ulusal Çevre Sistemi'nden Filistin Çevre Kalite Kurumuna kapasite transferini kapsayacak. Ayrıca teknisyenlerin sahadaki çalışmalarını güçlendirmelerine ve sağlıklı çevre hakkı ihlallerini daha kapsamlı bir şekilde belgelemelerine olanak tanıyacak." diye konuştu.