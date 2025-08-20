Komşu Anne Projesi Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Komşu Anne Projesi Eğitimleri Devam Ediyor

Komşu Anne Projesi Eğitimleri Devam Ediyor
20.08.2025 12:48
Aile Bakanlığı, Komşu Anne projesiyle çocukların nitelikli bakım hizmetlerine erişimini artırıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocukların korunması ve ihtiyaç duydukları nitelikli bakım hizmetlerine erişimin artırılması amacıyla hayata geçirilen "Komşu Anne" projesinde, pilot illerde eğitimler sürüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların korunması ve haklarının güvence altına alınması amacıyla önleyici ve destekleyici çalışmalara devam ediliyor.

Bakanlık, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda, "Aile Yılı" kapsamında çocuk, kadın ve ailelere yönelik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla paydaş kurumlarla işbirliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, UNICEF işbirliğinde "Nitelikli Çocuk Bakıcıları Aracılığıyla Ev Temelli Çocuk Bakım Hizmet Modeli Geliştirme Projesi" diğer adıyla "Komşu Anne" hizmeti çalışmaları başlatıldı.

Uluslararası uygulamalarda "Childminding" olarak adlandırılan ve Türkçeye "Komşu Anne Uygulaması" olarak çevrilen bakım modelinde, birden fazla çocuğun bakımının, bakıcının kendi evinde sağlanması hedefleniyor.

İş ve aile yaşamı arasındaki uyumu sağlanması amaçlanıyor

Uluslararası uygulama örnekleri ile Türkiye'de bu alanda yapılmış akademik çalışmalar incelenerek çalışan ebeveynlerin çocuklarına nitelikli, eğitimli bakıcılar aracılığıyla hizmet sunulması ve çocuk bakım hizmetinin ev temelli yürütülmesini esas alan projeyle, ailelerin iş ve aile yaşamı arasındaki uyumu sağlaması amaçlanıyor.

Ev ortamında nitelikli bakım hizmetinin gerçekleştirilmesinin amaçlandığı "Komşu Anne" projesinin pilot uygulama eğitim aşamasında, Ankara'da 22 kişi eğitimlerini tamamladı.

İstanbul'da 11 eğitici adayı ve 16 komşu anne adayını mesleki açıdan güçlendirmeye yönelik hazırlanan eğitim programı ise 18 Ağustos'ta başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim merkezlerinde çocuk bakım eğitimi almış bireyler arasından seçilecek "Komşu Anneler"in, temel çocuk gelişimi ve ilk yardım konularında sertifikalarının bulunması gerekecek.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Bakanlığı, ankara, Eğitim, Güncel, Kadın, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komşu Anne Projesi Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika

