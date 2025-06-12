Konacık Bayramı Edirne'de Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konacık Bayramı Edirne'de Kutlandı

Konacık Bayramı Edirne\'de Kutlandı
12.06.2025 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Musulça köyünde, göçmenlerin gelenekleriyle düzenlenen Konacık Bayramı coşku ile geçildi.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde, Bulgaristan'dan göç eden ailelerin yaşattığı geleneksel Konacık Bayramı kutlandı.

Bulgaristan'ın Koşukavak ilçesine bağlı Konacık köyünden göç ederek Musulça köyüne yerleşenlerin geleneklerini yaşatmak amacıyla her yıl düzenledikleri Konacık Bayramı, bu yıl da köy meydanında gerçekleştirildi.

Buğday hasadı öncesi şükür ritüeli olarak düzenlenen etkinlikte 55 kurban kesildi, yarım tona yakın pilav ve et ikram edildi.

Etkinlikte toplu şükür duası yapıldı.

Konacık Bayramı etkinliğine Edirne Valisi Yunus Sezer'in yanı sıra Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Belediye Başkanı Hüseyin Özden, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, Edirne Cem Evi Vakfı Başkanı Sadık Bektaş ve vatandaşlar katıldı.

Köy muhtarı Deniz Bosdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atalarından miras kalan geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Her yıl Hıdırellez'den 45 gün sonra bayramı kutladıklarını ifade eden Bosdan, "Göç ettiğimiz köyün adını taşıyan bu bayramla, don, afet, yangın, dolu olmadan geçen bir hasat dönemine şükrediyoruz. Kurbanlar kesilir, dualar edilir, köy halkı bir araya gelir." dedi.

Köy sakinlerinden Hüsamettin Yavuz da etkinliğin Bektaşi şükür geleneğine dayandığını belirterek,"Konacık köyünden göç edenlerin çocukları olarak bu geleneği sürdürüyoruz. Komşu köylerden ve farklı şehirlerden katılımlar oluyor. Herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Bulgaristan, Kurban, edirne, Güncel, Kültür, Yaşam, Havsa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konacık Bayramı Edirne'de Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi
Fenerbahçe’den ayrılır ayrılmaz Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar
Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü Taraftarlar kulübü satmasını istiyor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
Bombalar arka arkaya Galatasaray, Chelsea’den kaleci alıyor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü

16:04
Hindistan’da yerleşim yerine düşen uçağın enkazında 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hindistan'da yerleşim yerine düşen uçağın enkazında 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
15:45
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
22:52
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
22:48
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
22:36
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
22:24
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor
İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
22:17
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da
Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
21:01
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
20:59
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
20:48
Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu Arda Güler detayı
Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 16:22:39. #7.13#
SON DAKİKA: Konacık Bayramı Edirne'de Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.