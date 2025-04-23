Konak Belediye Başkanı, 23 Nisan'da Çocuklara Başkanlık Koltuğunu Devretti - Son Dakika
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Konak Belediye Başkanı, 23 Nisan'da Çocuklara Başkanlık Koltuğunu Devretti

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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 20 çocuğa makam koltuğunu devrederek onların taleplerini dinledi. Başkan Mutlu, Konak'ta çocuklar için fırsat eşitliği sağlamak adına yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi ve çocuklara güzel bir gelecek için çalışacaklarını söyledi.

23.04.2025 19:03  Güncelleme: 20:42
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(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak başkanlık koltuğunu sırayla 20 çocuğa devretti. Çocuklar, kente dair taleplerini dile getirdi. Tüm talepleri bürokratlarına not aldıran Başkan Mutlu, "Biz Konak'ta çocuklar için fırsat eşitliği diyerek yola çıktık ve öncelikle okul öncesi ücretsiz eğitim veren kreşlerimizi açtık. Eğitim hayatınız boyunca Konak Belediyesi hep yanınızda olacak" diye konuştu.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamında ağırladığı çocuklara koltuğunu devretti. Makam koltuğuna oturan çocuklar, kütüphanelerden spor alanlarına, temiz bir çevreden yeni park alanlarına, hayvan haklarının korunmasından yeşil alanlara kadar gerçekleşmesini istedikleri taleplerini Başkan Mutlu'ya iletti. Bir kız öğrencinin "Dünyada barış olmasını isterdim" dileği ise alkış aldı. Keyifli bir sohbet ortamında gerçekleşen programda Başkan Mutlu, çeşitli hediyeler sunduğu çocuklara daha güzel bir gelecek bırakabilmek için çok çalışacaklarının sözünü verdi ve bayramlarını kutladı.

"Konak'ta çocuklar için fırsat eşitliğini sağlıyoruz"

Geleceğin güvencesi olan çocukları makamında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çocukların görüşlerini büyük bir dikkatle dinleyerek notlar aldı. Konak'ta çocuklar için hayata geçirdikleri çalışmalardan bahseden Başkan Mutlu, "Bugün herkes kısa süreliğine belediye başkanı olacak ve ne yapmak istediğini bize anlatacak. Çok ders çalışın ve hepiniz birer meslek sahibi olun. Çok çalışınca ülkede istediğimiz şeyleri elde etmemiz daha kolay oluyor. Biz Konak'ta çocuklar için fırsat eşitliği diyerek yola çıktık ve öncelikle okul öncesi ücretsiz eğitim veren kreşlerimizi açtık. Geçen hafta iki yeni kütüphanemizin açılışını yaptık. Sizler için yeni park alanları açıyoruz. Eğitim hayatınız boyunca Konak Belediyesi hep yanınızda olacak ama siz de çok çalışıp bir meslek sahibi olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Çocukların sorularını yanıtladı

Aileleriyle birlikte belediyede ağırlanan çocuklar da Başkan Mutlu'ya, "Siz hangi okullara gittiniz?", "Mimar olunca ilk neyi inşa etmek istediniz?", "Çocukken hangi mesleği yapmayı istiyordunuz?" ve "Çocukken 23 Nisan'ı nasıl kutlardınız?" gibi sorular yöneltti. Başkan Mutlu da "Avukat olmak istiyordum ama ablam hukuk bölümünü kazanınca ben de mimarlığı seçtim. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldum. Ben çocukken bayramları stadyumlarda büyük bir coşkuyla kutlardık. Ben bando takımındaydım. Halk akın akın bizleri izlemeye gelirdi" yanıtını verdi.

Buluşma, Başkan Mutlu'nun çocuklar ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi. Başkan Mutlu ayrıca Konak'ın çocuk başkanlarına ilçedeki simge yapılarının yer aldığı görsellerden oluşan puzzle hediye etti.

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Kaynak: ANKA

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