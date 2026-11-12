Konak Belediye Başkanı Mutlu, HABAŞ\'ta ölen 18 işçi için \'peşini bırakmayacağız\' dedi

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan faciaya ilişkin "İşçilerin, artık yeni iş cinayetlerine kurban gitmeyeceği bir sistemin yaratılması gerekiyor. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bütün siyasi partileri bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. İşçilerimizin ailelerine mücadeleden vazgeçmemelerini; bizim de onların yanında olacağımızı söylemek istiyorum" dedi.

Konak Belediye Meclisi, kasım ayının ikinci oturumunu Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın gündeme geldiği toplantıda konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, patlamada yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek mücadeleden vazgeçmemeleri gerektiğini ve bu mücadelede yanlarında olacaklarını ifade etti. Başkan Mutlu, iş cinayetlerine karşı gerekli önlemlerin hızla alınması gerektiğini savunarak şöyle konuştu:

"İki gün önce bir haber aldık. Aliağa'da bir iş cinayeti işlendi. 18 işçi, işveren önlem almaya gerek duymadığı için korkunç bir şekilde can verdi. DNA testleri yapılarak, sayılarak, orada olmayanlar sorularak kimlerin vefat ettiği öğrenilmeye çalışılıyor. Bu, her zamanki gibi sadece başsağlığı dilenip 'unutmayacağız, acıları acımızdır' diyerek geçiştirilebilecek bir şey değil. İşçilerin, artık yeni iş cinayetlerine kurban gitmeyeceği bir sistemin yaratılması gerekiyor. İnsanlar, karşılığında yaşamlarını sürdürecek bir ücret alabilmek için emeklerini veriyorlar. 2 yaşında çocuğu olan, işe dört gün önce giren 25 yaşında gencecik bir mühendis vefat ediyor. Tüm bunlar sadece daha fazla kazanç elde etmenin hırsı nedeniyle oluyor. İş güvenliği artık takip edilmesi zorunlu olan, işverenin inisiyatifine bırakılmaması gereken, işçiler sendikalaşmadığında bunu takip eden hiç kimse olmaz anlayışından çıkması gereken bir konu."

"İŞÇİLERİN AİLERİNİN YANINDAYIZ, BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

37 bin çalışanın iş cinayetlerine kurban gittiğinin altını çizen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bu olay tekrar olmasın, bu olay tekrarlanmasın, işçiler ölmesin, diyeceğiz ama ölüyor" diyerek bu konunun üstüne gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Ölen ve yaralanan işçilerin ailelerinin mücadelelerinde yanlarında olacaklarını söyleyen Başkan Mutlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Ben, ölenler için çok üzgünüm. Ailelerine sabır diliyorum. Biz, YENİ Parti olarak bu işin peşini bırakmayacağız. İş cinayetinin araştırılması için verilen önerge yine reddedilmiş. Bütün siyasi partileri bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. İnsan yaşamı çok kıymetli olmalı bir ülkede. Vatandaşlar, iyi ki bu ülkenin vatandaşıyım, benim saçımın teline zarar gelmemesi için çalışıyor ülkem, demeli. Bu duyguyu veremediğimiz sürece ne eşit yurttaşlıktan bahsedebiliriz ne mutlu, huzurlu, barış içinde bir ülkeden bahsedebiliriz. Çok üzgünüm ama daha çok da öfkeliyim. İşçilerin ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mücadele etmekten vazgeçmemelerini, bu cinayeti işleyenlere karşı onlarla birlikte olacağımızı da buradan bir kez daha söylemek istiyorum."

GÜNEY MAHALLESİ'NE İZMAR AÇILMASI İÇİN JET OYLAMA

Gündemin ana maddesi olan Güney Mahallesi'ndeki boş arazinin 25 yıl süreyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesiyle ilgili önerge mecliste hızla oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Mutlu, Boğaziçi'nde, muhtarlığın yanındaki eski karakol binasının olduğu parsele, mahallelinin isteği doğrultusunda İzmir Tanzim Market (İZMAR) şubesi yapılabilmesi adına önergenin komisyonlara sevk edilmeden gündeme alınıp oylanmasını önerdi ve şu açıklamada bulundu:

"Mahallelinin buraya İZMAR'ın en hızlı şekilde gelmesi yolunda bir talebi var. Biz bina boşaltıldığı için artık karakol fonksiyonu yoktu ve binayı yıktık. Yıktıktan sonra da mahalleliye burayı nasıl bir fonksiyonla değerlendirelim diye sorduk. Yaptığımız katılımcı görüşmelerde burasının bir İZMAR şubesi olması yolunda hem muhtarımızdan hem mahallelilerden talep geldi. Burasının TANSAŞ'ın ilk şubelerinden biri olduğu bilgisi verildi. Mahallelinin buraya İZMAR'ın en hızlı şekilde gelmesi yolunda bir talebi var. Yaklaşık bir yıldır Büyükşehir Belediyesi'yle görüşüyoruz ve olurunu aldık."

TOPLUMSAL KONULARA YÖNELİK ÖNEMLİ KARARLAR KOMİSYONLARDAN GEÇTİ

Komisyonlardan gelen raporlarda ise çocuk hakları, esnafın desteklenmesi, kadın kooperatifleri ve üretimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) gibi toplumsal konular ele alınarak oy birliği sağlandı.

KONUTLARDA KATI ATIK BEDELİNDE DİĞER İLÇERLE EŞ DEĞER TARİFE

2027 Mali Yılı Bütçesi ekinde yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Katı Atık Ücret Tarifesinin konutlar için güncellenmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu da mecliste değerlendirildi. 50 TL'lik artışa ilişkin açıklama yapan Başkan Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, önümüzdeki yıl için katı atık ücret tarifesinde artış yapmadık. 2024 yılında göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi bize konutları 90 TL'de tutun dedi; biz de 90 TL'de tuttuk. 2026'da 150 TL'ydi ve bu şekilde devam ediyordu. Bu ay Temizlik İşleri Müdürlüğümüze Büyükşehir Belediyesi'nden gelen sözlü bilgiye göre konutlarda, tüm ilçelerin katı atık bedeli 200 TL'ye çıktı. Konut için belirlenen tarifede herkes birlikte davranıyor, 30 ilçede birlikte tek elden uygulanan bir katı atık bedel tarifesi. Biz artış yapmamıştık ama herkesin artış yapması ve gelen bu bilgiye istinaden 200 TL yapıyoruz. Hiç artış yapmadan çıktığımız bir yolda tüm diğer ilçeler hangi sınırdaysa o sınırda kaldık."