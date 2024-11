Konak Belediye Başkanı Mutlu: Kadınların Önde, Güçlü ve Görünür Olduğu Bir Konak İçin Yola Çıktık

Güncel

(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin İzmirli Kadın Girişimciler Derneği ile birlikte düzenlediği "İzmir'de Cesur Topuklar" başlıklı söyleşide konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kadın belediye başkanlarının istihdamda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık çabası olması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların önde, güçlü ve görünür olduğu bir Konak için yola çıktık. Önümüzdeki süreçte sizlerin de desteğiyle çok daha farklı bir Konak yaratacağımıza inanıyorum" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Dünya Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla İzmirli Kadın Girişimciler Derneği ile birlikte düzenlenen "İzmir'de Cesur Topuklar" başlıklı söyleşiye katıldı. Başkan Mutlu'nun yanı sıra BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ve İzmirli Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Ferhan Sivri Avcı'nın açılış konuşmaları yaptığı etkinlik, Hürriyet Ege Ekonomi Müdürü Mete Tamer Ömür'ün moderatörlüğünü üstlendiği Bfit Kurucusu Dr. Bedriye Hülya ve Group Shift Kurucu Ortağı Prof. Dr. Gülizar Kurt Gümüş'ün ise konuşmacı olarak yer aldığı söyleşi ile devam etti. Kadınların girişimcilik hikayelerini anlattığı BASİFED Seminer Salonu'ndaki ilham verici buluşmada konuşmacılar katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Başkan Mutlu: Her sektörde cesurca yürüyen kadınlar bir arada

Dünya Kadın Girişimciler Günü'nün sadece kadınların başarılarını kutlamak için değil aynı zamanda onların karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukları aşarken gösterdikleri azmi, kararlılığı ve cesareti konuşmak için de bir fırsat olduğunu belirten Başkan Multu, " Türkiye'de kadın olmak hele ki kadın girişimci olmak kolay değil. Sizlerle bu özel günde bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bugün sadece kadınların başarılarını kutlamayacağız elbette. Karşılaştıkları zorlukları, bu zorlukları aşarken gösterdikleri azmi, kararlılığı, mücadeleyi ve en önemlisi de cesareti konuşacağız. Bugün burada sadece tek bir meslek grubu yok, farklı meslek grubu ve girişimciler bir arada. Her sektörde cesurca yürüyen güçlü ve kararlı adımlar atan kadınlar bir arada. Her birimiz farklı alanlarda çalışsak da bu ülkede mücadelemiz ortak. Biz zaman zaman engellerle, toplumsal kalıplarla, fırsat eşitsizlikleriyle karşılaşsak da her defasında bunları aşarak kendi yolumuzu çizdik, çizmeye de devam edeceğiz. Aslında buradaki herkes sizin de deyiminizle birer cesur topuk" dedi.

"Kadınlar siyasette olmak zorunda"

Kadın bir yerel yönetici olarak siyasette kadının rolüne ve kadın istihdamına yönelik önemli mesajlar veren Başkan Mutlu, "Siyasetin yalnızca belli bir cinsiyet ya da belli bir sınıfa mensup kişiler tarafından yapılmaması, toplumsal cinsiyet eşitliğini en çok içselleştiren yapı olması gerektiğine inandığım için siyasete girdim. Kadınlar siyasette olmak zorunda. İzmir'de bir tarih yazıldı ve 8 kadın belediye başkanı göreve geldi. Bunun hem keyfini hem de sorumluluğunu aynı anda yaşıyoruz. Bizler çok başarılı olmak zorundayız ki bizden sonra gelecek kadınların önünü açabilelim. Bu sorumlulukla 8 kadın belediye başkanı olarak omuz omuza ve dayanışmayla çalışıyoruz. Kadın istihdamını öne çıkarmaya çalışıyoruz. Son olarak ne eğitimde ne iş hayatında olmayan 25 yaş altı 20 kadın süpürgecimiz işe başladı. Kadının istihdamın her alanında yer alabileceğini göstermemiz gerekiyor. Yeni işe aldığımız Mutlu Çocuklar Oyun Evlerimizin öğretmenleri de kadınlardan oluşuyor. Kadın belediye başkanlarının istihdamda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık çabası olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınların önde, güçlü ve görünür olduğu bir Konak"

Kadına şiddetle mücadele konusuna da ayrı bir parantez açan Başkan Mutlu, "Ülke genelinde, İzmir'de ve Konak'ta da kadına şiddet ve cinayetler yüksek bir seviyede. Kadına şiddetle mücadele konusunda kadın dernekleriyle birlikte yoğun bir çaba içerisindeyiz. Özellikle kadın girişimcilerle bunu yapmak önemli çünkü kendi ayakları üzerinde durabilen ve ekonomik özgürlüğünü elde etmiş kadınların şiddetten uzaklaşma cesareti bulabileceğine inanıyoruz. Pek çok metropol ilçede olduğu gibi ne yazık ki Konak'ta da bir sığınma evi yok. Biz bu dönem bunu da hayata geçirmek istiyoruz. Keşke kadınlar için böyle yerlere gerek olmasa. Ama ne yazık ki ülkemizdeki şiddet gerçeği bu ihtiyaçları doğuruyor. Eşitlik anlayışımızı tüm hizmetlerimize yaymak amacıyla hazırlıklarını sürdürdüğümüz Yerel Eşitlik Eylem Planımızın yanı sıra kadınların istihdamdan eğitime, güvenlikten sağlığa her alanda desteklendiği projeleri hayata geçiriyoruz. İş arayanlar ve iş verenler arasında köprü kurmak amacıyla temmuz ayında hizmete açtığımız İş'te Konak Personel İstihdam Ofisimiz şimdiye kadar 400 vatandaşımızı iş sahibi yaptı. Bu sayının büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Yakın zamanda İnci Vakfı işe birlikte Hem İşte Hem Eğitimde Programı kapsamında kadınlara yönelik ücretsiz CNC Operatörlüğü kursu açacağız. Kursumuzu kadınların istihdamın her alanında var olabileceğini gösterecek olması nedeniyle çok önemsiyoruz. Kadınların önde, güçlü ve görünür olduğu bir Konak için yola çıktık. Önümüzdeki süreçte sizlerin de desteğiyle çok daha farklı bir Konak yaratacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.