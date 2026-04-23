Konak Belediye Başkanı Mutlu Makamını Çocuklara Devretti

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 23 Nisan'da başkanlık koltuğunu çocuklara devretti. Kente ve geleceğe dair hayallerini dile getiren çocuklar, güvenlik konusundaki taleplerini de anlattı. Başkan Mutlu, Konak'ta çocukların eşit, adil ve güvenli bir ortamda büyümeleri için çalıştıklarını ifade ederek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Türkiye'deki çocuklar çok şanslı çünkü onlara verilmiş bir bayram var" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu ilçenin dört bir yanından gelen çocuklara devretti. Başkanlık koltuğuna tek tek oturan çocuklar, "Ben başkan olsaydım" diyerek Konak için hayallerini paylaştı. İlçedeki ilk ve ortaokullarda öğrenim gören, Mutlu Çocuklar Oyun Evlerine devam eden ve Konak Belediyesi'nin semt merkezlerindeki kurslara katılan çocukları konuk eden Başkan Mutlu, tüm çocukların bayramını kutlayarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Türkiye'deki çocuklar çok şanslı çünkü onlara verilmiş bir bayram var. Biliyorsunuz, Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı sizlere armağan etti" dedi.

23 Nisan'da söz çocuklarda

Çocukları makam koltuğuna davet eden Başkan Mutlu, "23 Nisanlarda, çocuklarla bir araya geliyoruz ve bir soru soruyoruz. Konak Belediye Başkanı olsaydınız ne yapmak isterdiniz, diyoruz" sözleriyle çocukları tek tek makama aldı. Çocukların birbirinden güzel hayallerinin ve kente dair duygulandıran taleplerinin dile geldiği koltuk devrinde Başkan Mutlu, gelen istekleri tek tek not etti ve bürokratlarına gerekli talimatları verdi. Öte yandan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi'nin spor okulları, Türkçe ve matematik kursları, müzeler, bilim merkezi, yenilikçi öğrenme merkezi, Macera Parkı, Cumhuriyet Kütüphaneleri, renkli yol uygulaması, park düzenlemeleri, okul bahçelerindeki düzenlemeler gibi çocuklara yönelik hizmetlerini anlattı.

Çocuklar huzur ve mutluluk istedi

Koltuğa oturan Gazi Ortaokulu'ndan Yaman Güler, "Bu ilçenin belediye başkanı olsaydım çağdaş bir belediyecilik anlayışına sahip olurdum. Atatürkçü düşünceleri ön planda tutmaya çalışırdım. Halkın ne istediğini bilir, ihtiyaçlarını belirler, bunları zamanında yerine getirmeye çalışırdım. Belediyemde mutluluk ve huzur vermeye çalışırdım" dedi.

"Okuldan korkmayın"

23 Nisan dilekleri arasında çocukların güvenlik ihtiyacı da yer aldı. Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'yi yasa boğan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan olaylar üzerine, çocukların "Konak Belediye Başkanı olsaydım ilk olarak okullarda güvenliği artırırdım. Okulda kendimi güvende hissetmek istiyorum" sözlerini dikkate alan Başkan Mutlu, "Çok haklısınız, geçtiğimiz hafta çok üzücü olaylar yaşadık. Ama bu sizin okuldan korkmanıza neden olmasın. Okulunuza gidin, derslerinize çalışın. Bütün Türkiye'de her türlü önlem alınacak. Hiç korkmayın" diye konuştu.

Çocuklara doğal gaz sözü

Kent gündemini de yakından takip eden çocuklar, doğal gaz isteğini de dile getirdi. Başkan Mutlu, "Biz her yere doğal gazı getiriyoruz. Henüz gelmemiş sokaklara da en kısa zamanda gelecek" diyerek doğal gaz sözünü yineledi. Ayrıca, Başkan Mutlu, yıkık evlerin düzeltilmesini isteyen çocuklara, mahallelerin sağlık ve güvenliğini sağlamak için metruk binaları yıkım çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi.

Çocuklar istedi Başkan Mutlu yerine getirdi

23 Nisan buluşması sonrası, Hacı Şakir Eczacıbaşı Ortaokulu'ndan Amine Gül'ün "Başkan olsaydım sokak hayvanlarına mama dağıtırdım" sözü üzerine, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çocuklar için hazırladığı hediyelere sokaktaki kedi ve köpekler için mama da ekledi. Çekilen toplu fotoğrafın ardından tüm çocuklarla tek tek fotoğraf çektiren Başkan Mutlu, anneleri de dinlemeyi ve taleplerini almayı ihmal etmedi.