Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Personelle Bayramlaştı

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçenin her noktasındaki belediye birimlerini Ziyaret ederek personelle bayramlaştı. Başkan Mutlu, belediye emekçilerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Bütün çalışanlarımız, bütün yöneticilerimiz, Konak için cansiperane çalışıyor. Hep birlikte güzel işler yapacağız. Bayramınızı kutluyorum, bundan sonra da hep böyle güzel bayramlar geçirelim" dedi

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediyenin tüm birimlerini ziyaret ederek personelle bayramlaştı. Basmane ana hizmet binasından Gediz'deki Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesine, Yağhanelerden Kadifekale'deki Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığına, Yenişehir Zabıta Müdürlüğünden Temizlik İşleri şantiyesine, belediyenin ilçede yer alan tüm hizmet binalarında belediye emekçileriyle buluşan Başkan Mutlu mesai arkadaşlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Belediye bürokratları ve Konak Belediyesi meclis üyelerinin de eşlik ettiği Mutlu, "Seçildiğimizden bu yana sizlerin ne kadar canla başla çalıştığını görüyorum. Konak Belediyesi olarak her an, her yerdeyiz. Bütün çalışanlarımız, bütün yöneticilerimiz, hepimiz daha iyi, daha yeşil, daha temiz bir Konak için cansiperane çalışıyor. Hepinize İyi bayramlar diliyorum" dedi.

"İyi tasarlanmış, iyi inşa edilmiş, güzel bir Konak hedefliyoruz"

Tüm müdürlük ve birimlerdeki çalışanların tek tek elini sıkarak bayram dileklerini ileten Mutlu, büro çalışanlarını odalarında ziyaret ederken, şantiyelerde de işçilerle bir araya geldi. Her noktada belediye emekçilerin coşkuyla karşıladığı Başkan Mutlu, Gediz'deki şantiyede Fen İşleri Müdürlüğü işçileriyle daha iyi tasarlanmış ve daha iyi inşa edilmiş bir Konak için hep birlikte ve en güzel şekliyle çalışacaklarının altını çizdi. İşçilerin bayramlarını kutlarken bir yandan da yeteneklerini takdir eden Başkan Mutlu, şöyle konuştu:

"Bayramınızı kutluyorum, bundan sonra da hep böyle güzel bayramlar geçirelim. Yoğun çalışmalarınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Emeğiniz için, bizi sahada çok güzel temsil ettiğiniz için sağ olun. Sizlerin desteğiyle her şey çok güzel olsun istiyoruz. Şu anda malzemesiyle, köşe bitişleriyle, her şeyiyle kaldırımlarımızı yeniden tasarlıyoruz ve tüm kaldırımları bu şekilde yapacağız. Artık 2024 yılında, döktüğümüz asfalt jilet gibi olsun, kaldırımımızın taşları oynamasın, ona göre malzeme seçelim. İyi tasarlanmış, iyi inşa edilmiş, güzel bir Konak hedefliyoruz."

"Konak'ta temizlik fark ediliyor"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde düzenlenen geleneksel Kurban Bayramı yemeğine de katıldı. Konak'ta başlattıkları temizlik seferberliğinin karşılık bulduğunu ve fark edildiğini belirten Başkan Mutlu, "Sizler elinizden gelenin fazlasını yapıyorsunuz, bunun farkındayız. Emin olun ki biz de yapıyoruz. Hep birlikte güzel işler yapacağız. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, ailenizle güzel bir bayram diliyorum. Ayrıca bugün bizi, düzenlediğiniz bu güzel yemek organizasyonuna davet ettiğiniz, sofranızı ve gönlünüzü bize açtığınız için teşekkür ederim. Geldiğimizden beri yaklaşık iki buçuk aydır temizlikte gerçekten inanılmaz bir fark yarattık. Bu, herkesin dilinde. Konak'ta temizlik fark ediliyor. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık, her şey için çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Belediye çalışanlarıyla hem bayramlaşan hem de onların taleplerini, ihtiyaçlarını dinleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yeni araç ve makine alınacağını belirterek, "Daha önce söz verdiğimiz gibi şu andan itibaren temizlik İşleri Müdürlüğümüzde çağın makinelerini kullanmak üzere ve sizin can güvenliğinizi sağlamak üzere alım için dosyanızı açtık. Karar çıkması için meclisimize geldi. Biliyorsunuz tek elden satın alma yapıyoruz ve daha çok açık ihaleye döndü. Teşviklerimizi aldık. İndirimli satın almak üzere çalışmalarımızı tamamladık ve alıma çıkıyoruz" dedi.

Başkan Mutlu ayrıca, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'yla (United Nations Development Programme- UNDP) Sıfır Atık Projesi başlattıklarını da dile getirdi. Meclis üyelerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan araç sözü aldığını da ifade eden Başkan Mutlu, "Bir de uluslararası projemiz var. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'yla birlikte Sıfır Atık Projemiz başlıyor. Alımlar iki ay içerisinde tamamlanacak. Atık ayrıştırma, yeni konteyner ve makinelerimiz geliyor. Cemil Başkan'ı ziyaret ettiğimizde meclis üyelerimiz de Cemil Başkanımıza temizlik işçilerimizin taleplerini, daha iyi alet ve araçlar istediklerini söyledi ve söz aldı" diye konuştu.