Konak Belediyesi'nde Yıl Sonu Kültür-Sanat Gösterileri - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nde Yıl Sonu Kültür-Sanat Gösterileri

14.06.2025 13:58
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Konak Belediyesi'nin kültür-sanat kurslarına katılan çocuk ve yetişkin kursiyerler, yıl sonu gösterileriyle yeteneklerini sergiledi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, gösterileri büyük bir ilgiyle izledi ve kursiyerleri kutladı.

(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin kültür-sanat kurslarına katılan çocuk ve yetişkin kursiyerler, yeteneklerini yıl sonu gösterileriyle gözler önüne serdi. Yıl boyunca öğrendiklerini sahneye taşıyan kursiyerlerin heyecanına ortak olan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İki gün boyunca inanılmaz güzel gösteriler ve performanslar izledik. Başta eğitmenlerimiz olmak üzere tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konak Belediyesi'nin açtığı kültür-sanat kurslarında ücretsiz eğitim alan kursiyerler, hünerlerini yıl sonu gösterilerinde sergiledi. Bu kapsamdaki ilk etkinlik Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki müzik dinletisi ile başladı. Şef Uğur Sayınbatur ve eğitmenler Deniz Aygün Araal, İbrahim Olcay ile Ozan Ünal yönetimindeki Konak Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu ve Roman Kültür Orkestrası'nın yanı sıra çocuk piyano ile keman kursu öğrencileri birbirinden etkileyici performanslarıyla büyük beğeni topladı. Etkinliklerin bir sonraki adresi ise Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi oldu. Firuze Güreşir eğitmenliğinde her yaştan dans ve bale kursiyerlerinin hazırladığı gösteriler büyük bir ilgiyle izlenirken, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da kursiyerlerin, ailelerin ve eğitmenlerin heyecanına ortak oldu.

Sahnede "Hak, hukuk, adalet" vurgusu

Konak Belediyesi'nin çocuk kursiyerleri tarafından sahnelenen müzik dinletisi, renkli görüntülere sahne oldu. Salonu dolduran izleyiciler, miniklerin performanslarına coşkulu alkışlarla eşlik etti. Roman Kültür Orkestrası'nın kulakların pasını silen ritimlerinin yanı sıra Çok Sesli Çocuk Korosu'nun seslendirdiği "Parla", "Ey Özgürlük", "Güzel Günler Göreceğiz" ve "İzmir Marşı" büyük alkış topladı. Çocuk ve yetişkin kursiyerlerin yıl boyunca hazırlandıkları dans gösterileri ise göz doldurdu. Renkli kostümleriyle salonda şölen havası estiren kursiyerler, gösterinin finalinde anlamlı bir koreografiyle sahnedeydi. Manifest grubunun "Arıyo" şarkısının sonuna eklenen "Hak, Hukuk, Adalet" sloganıyla sosyal medyada bir akıma dönüşen dansı sahneye taşıyan kursiyerler, ellerinde ise "Mustafa Kemal Atatürk" yazılı dövizler taşıdı.

Her iki gösteriye de katılarak çocuk ve yetişkin kursiyerlerin performanslarını başından sonuna kadar ilgiyle izleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm eğitmen ve kursiyerleri kutladı. Mutlu, "İki gün boyunca inanılmaz güzel gösteriler ve performanslar izledik. Başta eğitmenlerimiz olmak üzere kurslarımıza katılan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi kutluyorum, muhteşemdiniz" dedi.

Sahne sırası tiyatro kursiyerlerinde

Kursiyer etkinlikleri haziran ayı boyunca devam edecek. 19-20- 21 Haziran tarihlerinde çocuk tiyatro kursiyerleri "Mucitler Okulu" ve "Aile İçi Komedi" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıkacak. Dilara Ecem Okudan eğitmenliğinde hazırlanan oyunlar Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 20.00'da sahnelenecek. 28 Haziran tarihinde ise yetişkin tiyatro kursiyerlerinin eğitmen Çetin Çelik eşliğinde hazırladıkları "Aslında Hepimiz Deliyiz" adlı oyun izleyiciyle buluşacak. Etkinlik Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 20.00'da başlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nde Yıl Sonu Kültür-Sanat Gösterileri - Son Dakika

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