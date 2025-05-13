Konak Belediyesi'nden Yeni Tarih Gezileri Duyurusu

(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin düzenlediği, kent tarihini ve kültürünü yerinde tanıtan "Konak Tarih Gezileri", yeni eklenen Kemeraltı rotasıyla sezona hazır. Katılımcılarını tarih yolculuğuna çıkaran geziler kapsamında Kadifekale- Basmane ve Kemeraltı olmak üzere, haftanın dört günü iki ayrı rota takip edilecek.

Konak Belediyesi'nin kent tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediği "Konak Tarih Gezileri" yeniden başlıyor. Gelenek haline gelen geziler kapsamında bu sezon yeni bir rota gezilere dahil edildi. Program kapsamında haftada iki gün gerçekleştirilen Kadifekale-Basmane rotasının yanında haftada iki gün de Kemeraltı gezisi yapılacak. Mayıs ayı boyunca Kadifekale-Basmane Gezisi 15'inden itibaren salı ve perşembe, Kemeraltı Gezisi ise 21'inden itibaren çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek. 25 kişilik kontenjanla sınırlı ücretsiz gezilere katılım için 484 53 00 numaralı telefondan 2906 ve 2058 dahili hatlara bağlanarak kayıt yaptırılabiliyor.

Katılımcılar tarih yolculuğuna çıkaracak

18 yaş üstü Konaklılara açık olan Konak Tarih Gezileri'nin en bilinen rotası Kadifekale-Basmane gezisi, bu sezon da katılımcılara tarih yolculuğu yaşatacak. İsmet İnönü Anı Evi, Roma Yolu ve Kadifekale'yi kapsayan gezi Kale'den başlayarak Basmane'de son bulacak. Tarihi olayların ve mimari detayların anlatılacağı gezi sırasında Aziz Vukolos Kilisesi, Osmanlı Dönemi Konut Mimari Örnekleri, Kumrulu Mescit, Altınpark Arkeolojik Kazı Alanı, Radyo ve Demokrasi Müzesi, Anafartalar Caddesi girişi, Basmane Karakolu, Oteller Sokağı, Sadık Bey Oteli, Sanathane, Kadın Müzesi, Kıllıoğlu Hamamı, Mumyakmaz Cami, Cihan Palas Oteli (Emniyet), Dönertaş Sebili, Hatuniye Meydanı, Hatuniye Cami, Müftü Rahmetullah Efendi'nin Evi, Altınordu Spor Kulübü Binası, Namazgah Pazaryeri Cami, Pazaryeri Meydan, Kurşunlu Cami, Şifalı Lüks Hamam, Mavi Kortejo ziyaret edilecek.

Adım adım Kemeraltı

Programın yeni rotası Kemeraltı gezisi ise Konak Pier (Eski Gümrük Binası), Saat Kulesi, Yalı Cami, Hükümet Konağı, Sarı Kışla yeri, Gureba-i Müslimin Hastanesi, Eski Cezaevi, Milli Kütüphane, Elhamra Sahnesi (Milli Sinema), Eski Kemeraltı Karakolu, Kemeraltı Cami, Gaffarzade Oteli, Ali Paşa Meydanı, Salepçioğlu Cami, Köy Enstitüleri Anı ve Kültür Evi, 100. Yıl Anı Evi, Abacıoğlu Hanı hakkında bilgiler verilecek.