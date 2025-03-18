Konak'ta Çanakkale Şehitleri Anıldı

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Konak Kaymakamlığı tarafından Halkapınar İstiklal Şehitliği'nde düzenlenen törene katıldı. Anıta çelenklerin konulduğu törende Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitler minnetle anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 110'uncu yıldönümü dolayısıyla Konak Kaymakamlığı tarafından Halkapınar İstiklal Şehitliği'nde tören düzenlendi. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Serkan İçöz, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi'nden Ahmet Gökalp anıta çelenk koydu. Törene Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

"Bağımsızlık azminin sembol günü"

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj da yayınlayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Türk Milleti'nin bağımsızlık azminin sembol günü olan 18 Mart'ın tarihe "Çanakkale Geçilmez" sözüyle altın harflerle yazıldığını belirterek, "Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından Çanakkale Zaferimizin 110'uncu yılını kutluyor, bizlere bu büyük zaferi armağan eden başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.