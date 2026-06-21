Kongo\'da Ebola Tehlikesi

BUNİA, 21 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardaki aşırı kalabalık ve yetersiz hijyen koşullarının Ebola virüsünün yayılma riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Ajanstan cuma günü yapılan açıklamada, Ituri eyaletindeki 60'tan fazla kampta çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 270.000'den fazla kişinin yaşadığı, bu kampların birçoğunda ise su, hijyen ve sağlık hizmetlerine yeterli erişimin bulunmadığı belirtildi.