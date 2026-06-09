Kongo'da Ebola Vakaları 550'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kongo'da Ebola Vakaları 550'ye Yükseldi

Kongo\'da Ebola Vakaları 550\'ye Yükseldi
09.06.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakası sayısı 550'ye ulaştı, 101 kişi hayatını kaybetti.

KİNŞASA, 9 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilmiş Ebola vakası sayısı 550'ye yükseldi. Bu kişilerin 101'inin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, salgının yayılma ivmesini sürdürdüğü uyarısında bulundu.

Pazartesi günü açıklanan verilere göre, pazar günü ülkenin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde 35 yeni vaka kayda geçti. Bu kişilerin 10'unun hayatını kaybettiği bildirildi. 7 kişinin daha iyileşmesiyle hastalıktan iyileşenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Açıklamada, salgının haftalık yükseliş eğilimini sürdürdüğü ve son dönemde salgın eğrisinde görülen hafif düşüşün, bulaşma hızındaki gerçek bir yavaşlamadan değil, laboratuvar verilerinin güncellenmesindeki gecikmelerden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Pazar günü itibarıyla 116'sı teyitli ve 193'ü şüpheli vaka olmak üzere toplam 309 hastanın izolasyonda tutulduğu ya da hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Kongo'nun salgından etkilenen Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde yaklaşık 15 milyon kişi yaşıyor ve bu eyaletler ülke içi kitlesel yerinden edilme ve komşu ülkelere yönelik sınır ötesi göç gibi sorunlarla mücadele ediyor.

Kaynak: Xinhua

Sağlık, Güncel, Kongo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Vakaları 550'ye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını aldatan kadının sözleri “Bu kadarına da pes“ dedirtti Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Jhon Duran Galatasaray’a Kritik maddeyi masaya koydular Jhon Duran Galatasaray'a! Kritik maddeyi masaya koydular
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Azad Keşmir’de polisle eylemciler çatıştı 4’ü polis 11 kişi hayatını kaybetti Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı... Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

09:41
İşte yıllar sonra Fenerbahçe’ye geri dönen Aziz Yıldırım’ın yol haritası
İşte yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası
09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
09:06
Ortalığı yıkan fotoğraf Apar topar kaldırdı
Ortalığı yıkan fotoğraf! Apar topar kaldırdı
08:49
CHP’de grup toplantısı restleşmesi TBMM’de güvenlik önlemleri had safhada
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada
08:43
Aziz Yıldırım’ın “Bunu kim aldı“ dediği yıldız hakkında karar çıktı
Aziz Yıldırım'ın "Bunu kim aldı" dediği yıldız hakkında karar çıktı
08:40
Ederson’un geleceği belli oldu
Ederson'un geleceği belli oldu
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
07:21
Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı Afrikalı göçmen kafasını kesmeye çalıştı
Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Afrikalı göçmen kafasını kesmeye çalıştı
07:17
10 yıllık sır perdesi aralanıyor Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı
10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı
06:39
TBMM’yi gece yarısı alarma geçiren 6 bin kişilik kaos senaryosu
TBMM'yi gece yarısı alarma geçiren 6 bin kişilik kaos senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 09:52:33. #7.12#
SON DAKİKA: Kongo'da Ebola Vakaları 550'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.