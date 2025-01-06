Kongo'da İsyancı Saldırısı: 5 Sivil Öldü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 2'si kadın 5 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletinin Beni bölgesinde bulunan Loselose köyüne, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, birçok evi yağmalayıp ateşe veren isyancılar, 2'si kadın 5 sivili öldürdü.

Güvenlik güçleri, saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.