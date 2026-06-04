Kongo'daki Ebola Salgınına Umut Verici Çözüm - Son Dakika
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Kongo'daki Ebola Salgınına Umut Verici Çözüm

Kongo\'daki Ebola Salgınına Umut Verici Çözüm
04.06.2026 13:17
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DSÖ Genel Direktörü Tedros, Kongo'daki Ebola salgınının ortak çabalar sayesinde kontrol altına alındığını belirtti.

CENEVRE, 4 Haziran (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınıyla mücadelenin, sergilenen ortak çabalar ve koordinasyon sayesinde hız kazandığını söyledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Ghebreyesus, dönüşünün ardından Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, tanık olduğu kararlılıktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Zorluklar devam etse de gördüklerim bana umut verdi" dedi.

Tedros, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin üç eyaletindeki 24 sağlık bölgesinde 60'ı ölümle sonuçlanan 344 vakanın teyit edildiğini, 1.000'in üzerindeki şüpheli vaka sayısının ise geçen hafta 116'ya düştüğünü açıkladı.

DSÖ'nün ulusal düzeyde çok yüksek, bölgesel düzeyde yüksek ve küresel düzeyde düşük olarak açıkladığı risk değerlendirmesinin geçerliliğini koruduğunu söyleyen Tedros, "Çok hızlı başlangıç yapan salgın karşısında hala gerideyiz, ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin liderliğinde arayı kapatıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'daki Ebola Salgınına Umut Verici Çözüm - Son Dakika

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