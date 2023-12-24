Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Cumhurbaşkanı Adayları Seçimlerin İptalini Talep Etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 5 cumhurbaşkanı adayı, oy verme işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığını ileri sürerek, 20 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin iptalini talep etti.

Cumhurbaşkanı adayları Martin Fayulu, Denis Mukwege, Theodore Ngoy, Jean Claude Baende ve Nkema Liloo tarafından paylaşılan ortak bildiride, 20 Aralık'taki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde birçok usulsüzlüğün yaşandığı iddia edilerek, seçimlerin iptali istendi.

Sahte oy pusulalarının kullanıldığı, birçok seçmenin oy kullanamadığı ve seçimlerin anayasaya uygun organize edilmediği vurgulanan ortak bildiride, 27 Aralık'ta başkent Kinşasa'da protesto gösterisi düzenleneceği duyuruldu.

Yüksek Seçim Kurulu (CENİ), şu ana kadar sadece yurt dışında kullanılan oyları açıkladı.

Güney Afrika, Fransa, Kanada, Belçika ve ABD'den gelen oyların yüzde 80,99'unu mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, yüzde 11,01'ini eski Katanga Eyalet Valisi ve iş insanı Moise Katumbi, yüzde 3,81'ini ise Martin Fayulu aldı.

Resmi sonuçlar en geç 31 Aralık'a kadar CENİ tarafından ilan edilecek.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın en kalabalık ülkesinde, 44 milyon seçmen, 20 Aralık'ta cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yanı sıra yerel meclis üyeleri için oy kullandı.

Tek turlu seçimde en yüksek oyu alan cumhurbaşkanı adayı, 20 Ocak 2024'te yemin ederek 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

Seçime katılımın yüzde 47,56 olduğu bir önceki seçimlerde, Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliğinin adayı Tshisekedi oyların yüzde 38,57'sini alarak cumhurbaşkanı seçilmiş, muhalefet partilerinin çatı adayı Fayulu ise oyların yüzde 35,2'sini almıştı.