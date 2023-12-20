Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Seçimler Başladı: 20 Aday Yarışıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde seçmenler yeni cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için oy kullanmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ilk oylar ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde kullanıldı.

Yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, eski Katanga Eyalet Valisi ve iş insanı Moise Katumbi, 2018 seçimlerinde de aday olan Martin Fayulu, Nobel Barış Ödüllü Dr. Denis Mukwege ve tek kadın aday Marie Josee Ifoku Mputa'nın da olduğu 20 aday yarışıyor.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın en kalabalık ülkesinde, 44 milyon seçmen cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yanı sıra yerel meclis üyeleri için oy kullanacak.

Tek turlu seçimlerde en yüksek oyu alan cumhurbaşkanı adayı, 20 Ocak 2024'te yemin ederek 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

Seçime katılımın yüzde 47,56 olduğu bir önceki seçimlerde, Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliğinin adayı Tshisekedi oyların yüzde 38,57'sini alarak cumhurbaşkanı seçilmiş, muhalefet partilerinin çatı adayı Fayulu ise oyların yüzde 35,2'sini almıştı.