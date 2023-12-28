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Kongo'da şiddetli yağış: 60 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kongo'da şiddetli yağış: 60 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Felakette en az 60 kişi hayatını kaybetti, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

28.12.2023 - 09:26,  Güncelleme: 10:50
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu'da Salı günü gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açarken, en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Kongo'da sel ve heyelan nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti

EN AZ 60 KİŞİ CAN VERDİ

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Güney Kivu eyaletinde yer alan Bukavu ve Burinyi'de en az 40 kişi hayatını kaybederken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bukavu yetkilisi Emmanuel Majivuno Kalimba yaptığı açıklamada, "Yağmur yağdığında, ana su yolu bazen atıklar nedeniyle tıkanıyor, bu yüzden bölge sular altında kalıyor ve evleri etkiliyor" dedi.

Kasai-Central eyaletinde ise dün meydana gelen toprak kaymasından çok sayıda ev etkilenirken, en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Kongo'da sel ve heyelan nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Eylül'den Mayıs'a kadar süren yağış mevsiminde seller ve toprak kaymaları yaygın görülüyor ve etkileri genellikle yıkıcı oluyor.

Kongo'da sel ve heyelan nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti
Kongo'da sel ve heyelan nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti
Kongo\'da şiddetli yağış: 60 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Kongo'da şiddetli yağış: 60 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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