KDC'de Ebola: 1759 vaka, 600 ölü - Son Dakika
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KDC'de Ebola: 1759 vaka, 600 ölü

KDC\'de Ebola: 1759 vaka, 600 ölü
09.07.2026 11:13  Güncelleme: 11:14
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vaka sayısı 1759'a, ölü sayısı 600'e yükseldi. 750 hasta tedavi görüyor, hastanelerde doluluk yüzde 94. 17. salgın 37 sağlık bölgesini etkilerken, mücadele toplumsal direnç ve güvenlik sorunlarıyla zorlaşıyor.

KİNŞASA, 9 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakalarının sayısı 1.759'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 600'e yükseldi.

Sağlık yetkilileri çarşamba günü geç saatlerde yaptıkları açıklamada, 750 hastanın halen izolasyonda veya hastanede tedavi gördüğünü, hastanelerde doluluk oranının ise yüzde 94'e ulaştığını bildirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 15 Mayıs'ta ülkede görülen 17. Ebola salgınını resmen doğrulamıştı. Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgın, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerindeki 37 sağlık bölgesini etkiledi.

Yetkililer, salgınla mücadelenin otopsi örneklerinin alınmasına yönelik toplumsal direnç, yetersiz tedavi kapasitesi, temaslı takibindeki eksiklikler, sınırlı tıbbi malzeme tedariği, güvenlik sorunları ve silahlı grupların faaliyet gösterdiği bölgelere erişimde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle güçlüklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de Ebola: 1759 vaka, 600 ölü - Son Dakika

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