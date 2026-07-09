KDC\'de Ebola: 1759 vaka, 600 ölü

KİNŞASA, 9 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakalarının sayısı 1.759'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 600'e yükseldi.

Sağlık yetkilileri çarşamba günü geç saatlerde yaptıkları açıklamada, 750 hastanın halen izolasyonda veya hastanede tedavi gördüğünü, hastanelerde doluluk oranının ise yüzde 94'e ulaştığını bildirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 15 Mayıs'ta ülkede görülen 17. Ebola salgınını resmen doğrulamıştı. Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgın, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerindeki 37 sağlık bölgesini etkiledi.

Yetkililer, salgınla mücadelenin otopsi örneklerinin alınmasına yönelik toplumsal direnç, yetersiz tedavi kapasitesi, temaslı takibindeki eksiklikler, sınırlı tıbbi malzeme tedariği, güvenlik sorunları ve silahlı grupların faaliyet gösterdiği bölgelere erişimde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle güçlüklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirtti.