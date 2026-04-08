Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma

08.04.2026 11:22
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 10’a yükselirken, yaralı yakalanan 2 şüphelinin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. Öte yandan saldırı sırasında polise yönelik kullanılan alaycı ifadeler nedeniyle savcılık, “devletin emniyet teşkilatını aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından ayrıca soruşturma başlattı.

GÖZALTI SAYISI 10’A YÜKSELDİ

İstanbul'daki İsrail Konsolosluluğu'nun önündeki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseldi. Dün çatışmanın ardından bölgede 3 kişi gözaltına alınırken iki kişi de yaralı olarak ele geçirilmişti. Bugünkü yeni operasyonla gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Şüphelilerden 8'inin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

POLİSE YÖNELİK İFADELER İNCELENİYOR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yayınlanan ve paylaşılan video içeriğinde, dün Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sırasında, devletin güvenliğini, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşların can güvenliğini temin etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatına yönelik olay yerinde bulunan kişi ve kişiler tarafından aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı.

“SEN SAĞ BEK, BEN SOL BEK” SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Açıklamada, söz konusu kişiler tarafından terör saldırısına müdahalede bulunan Türk polisine hitaben "Sen sağ bek, ben sol bek." şeklinde ifadeler sarf edildiği, bu suretle görevini ifa eden emniyet güçlerinin ciddiyetinin küçümsendiği ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldığı ifade edildi.

KAMU VİCDANINI YARALADI VURGUSU

Özellikle aktif bir güvenlik tehdidinin devam ettiği esnada, hayatını ortaya koyarak görev yapan kolluk kuvvetlerine yönelik bu ifadelerin kullanılması, kamu vicdanını derinden yaralayan nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, devletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatına yönelik bu tarz ifadelerin, yalnızca bireysel bir saygısızlık olarak değerlendirilemeyeceği, aynı zamanda toplumun önemli bir kesimini tahkir ederek kamu düzenini bozmaya elverişli nitelik taşıdığı kaydedildi.

SORUŞTURMA RESEN BAŞLATILDI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda şüpheli şahısların eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 301/2 maddesinde düzenlenen 'devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu ve Türk Ceza Kanunu 216/1 maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, olayla bağlantılı şüpheli şahısların kimliklerinin tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, devletimizin en temel kurumlarından biri olan ve kamu düzeninin sağlanmasında asli görev ifa eden Türk Polis Teşkilatına yönelik bu nitelikteki aşağılayıcı ve kamu düzenini zedeleyici eylemler karşısında, mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde gerekli tüm adli işlemleri kararlılıkla ve titizlikle yürütmeye devam edecektir."

    Yorumlar (2)

  • Fevzettin Tankuç Fevzettin Tankuç:
    valla resen falan değil sosyal medyada tepki olunca soruşturma açıldı ama bunlara iyi bir ceza verilmesi lazım 13 1 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bazıları dikkat etsin adamı alırlar demedi demeyin 6 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Atatürk’e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonu 9 isim Adli Tıp’a götürüldü Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 9 isim Adli Tıp’a götürüldü
Haberi duyan balık toplamaya koştu Haberi duyan balık toplamaya koştu
Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum
Nando De Colo’dan emeklilik kararı Nando De Colo'dan emeklilik kararı
Kanye West’e İngiltere yasağı İçişleri Bakanlığı vizesini iptal etti Kanye West’e İngiltere yasağı! İçişleri Bakanlığı vizesini iptal etti
İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı Kahraman polis teröristi böyle vurdu İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Siyasete kısa bir mola Özgür Özel’in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur Siyasete kısa bir mola! Özgür Özel'in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur

11:58
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:23
Fenerbahçe’de beklenen Kerem Aktürkoğlu kararı
Fenerbahçe'de beklenen Kerem Aktürkoğlu kararı
11:10
Dursun Özbek çıldırdı Her maç için para dökecek
Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:47
Ateşkese Türkiye’den ilk yorum
Ateşkese Türkiye'den ilk yorum
10:36
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi İşte konuşulan rakam
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
10:12
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
