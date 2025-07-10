Konstantinos Argiros, Türkiye'de İlk Konserini Verdi - Son Dakika
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Konstantinos Argiros, Türkiye'de İlk Konserini Verdi

Konstantinos Argiros, Türkiye\'de İlk Konserini Verdi
10.07.2025 02:50
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Yunan sanatçı Argiros, İstanbul'da Zapyon Okulu yararına ilk konserini verdi, yoğun ilgiyle karşılandı.

Yunanistan'ın önde gelen sanatçılarından Konstantinos Argiros, Türkiye'de ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

Sinkron Yönetim Danışmanlığı tarafından "First Time in Türkiye" sloganıyla duyurulan ve Özel Zapyon Rum Okulu'nun 150. yılı anısına düzenlenen konserden elde edilecek gelirin tamamı, okulun eğitim ve kültür projelerine aktarılacak.

Konser öncesi sanatçı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk kez Türkiye'de dinleyicilerle buluştuğunu belirterek, "İlk defa burada konser vereceğim için çok mutluyum. Dostlarımın ve arkadaşlarımın burada olduğunu biliyordum. Bu kadar yoğun bir kitleye, bu kadar çok dosta sahip olduğumun bilincinde değildim." dedi.

Argiros, konserde orkestrasıyla beraber herkesi mutlu etmek adına en iyi performanslarını sergileyeceklerini dile getirerek, konser biletlerinin günler öncesinden tükenmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu durum çok büyük ilgimi çekti. Tabii ki ilgi bekliyorduk ama bu kadar yoğun bir ilgi beklemiyorduk. Onun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çok büyük bir gayret göstereceğiz. Mutluluk verici bir stres içerisinde olduk. Dolayısıyla bugün burada herkes eğlencenin doruğunda çıkacak."

Konserin Özel Zapyon Rum Okulu yararına düzenlendiğini aktaran Argiros, her zaman yardım etmeye açık olduğunu söyledi.

Ünlü sanatçı, Türkiye'nin müzik kültürüne geçmişten bu yana hayran olduğunu ifade ederek, " Müzik, her zaman halkları birleştirir ve bunu benimsediğimden dolayı bugün burada İstanbul'da konser veriyorum." diye konuştu.

Konserde Konstantinos Argiros'tan önce Yunan pop şarkıcısı Afroditi Chatzimina sahne aldı. Ardından Argiros, gece yarısına kadar ara vermeden "Eleftheros", "Ti na to kano", "Elpida", "Paraskevi Proi" ve "S' Agapao Giati"nin arasında olduğu birçok sevilen şarkısını seslendirdi.

Tüm seyircilere Konstantinos Argiros yazılı mendillerin hediye edildiği gecede, sanatçının tüm şarkılarına dinleyiciler mendilleriyle eşlik ederek dans etti.

Konseri izlemeye gelenler arasında Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra Ziynet Sali, Nilgün Belgün ve Fadik Sevin Atasoy yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konstantinos Argiros, Türkiye'de İlk Konserini Verdi - Son Dakika

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