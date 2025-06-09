KONYA'da Kurban Bayramı nedeniyle tatile çıkanların dönüş yolculuğunda, Konya- Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Konya-Ankara kara yolu Kulu ilçesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatil için sahil bölgeleri ve memleketlerine gidenler, dönüş yolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimlerini sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Konya-Ankara Yolunda Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?