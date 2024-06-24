Konya Baro Başkanı İsrail'in Filistin'e saldırılarına hukuki girişimde bulunmayı teklif ediyor - Son Dakika
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Konya Baro Başkanı İsrail'in Filistin'e saldırılarına hukuki girişimde bulunmayı teklif ediyor

Konya Baro Başkanı İsrail\'in Filistin\'e saldırılarına hukuki girişimde bulunmayı teklif ediyor

Konya Baro Başkanı Oktay Unkur, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara yönelik her türlü hukuki girişimde bulunmayı teklif ve talep ettiklerini belirtti. Unkur, İsrail'in yıllardır kadın-erkek-çocuk ayrımı gözetmeksizin soykırım uyguladığını ve insanlığa karşı suç işlediğini vurguladı. Roma Statüsü'nü hatırlatan Unkur, uluslararası işbirliğini geliştirme ve Filistin topraklarındaki soykırımın önlenmesine yönelik her türlü hukuki girişimde bulunmayı teklif ettiklerini belirtti.

24.06.2024 15:50
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Konya Baro Başkanı Oktay Unkur, ??????? İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara yönelik her türlü hukuki girişimde bulunmayı teklif ve talep ettiklerini belirtti.

Unkur, yaptığı yazılı açıklamada, bir devlet olmanın sorumlulugunu taşımayan İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde yıllardır kadın-erkek-çocuk ayrımı gözetmeksizin soykırım uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini belirtti.

Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması açısından dünya devletlerinin milli hukukunun yetersiz kalacağı düşüncesiyle 1998'de akit devletler tarafından Roma Statüsü'nün imzalandığını hatırlatan Unkur, şunları kaydetti:

"Roma Statüsü'nü imzalayan taraf devletler; 'milyonlarca çocuk, kadın ve erkeğin mağdur olduğunu gözönünde bulundurarak, insanlığın vicdanını derinden sarsan akıl almaz vahşetler'e karşı ortak bir refleks gösterme konusunda mutabakata varmış ve bu husus Roma Statüsü'nün giriş kısmında ifade edilmiştir. Bu tür ağır suçların tüm dünyanın barış, güvenlik ve refahını tehdit ettiğini kabul ederek, bu ciddi suçların cezasız kalmaması ve etkin bir şekilde kovuşturulması amacıyla uluslararası işbirliğini geliştirme ve Filistin topraklarındaki soykırımın önlenmesine yönelik her türlü hukuki girişimde bulunmayı teklif ve talep ediyoruz. Adaletin uluslararası ceza hukukunun yaptırımları sayesinde tespit edilebileceğini teyit ediyoruz. Baronuzu ve meslektaşlarımızı tabii oldukları milli hukuku harekete geçirmeye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Filistin'de uygulanan soykırımımın sorumlularının yargılandığı davaya katılmaya ve bu konuda aktif tavır alarak kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya Baro Başkanı İsrail'in Filistin'e saldırılarına hukuki girişimde bulunmayı teklif ediyor - Son Dakika

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