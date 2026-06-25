Konya Belediye Başkanı UCLG Başkanı Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Belediye Başkanı UCLG Başkanı Seçildi

Konya Belediye Başkanı UCLG Başkanı Seçildi
25.06.2026 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Dünya Konseyi'nde yapılan seçimlerde 2026-2029 dönemi başkanlığına seçildi. Altay, 240 bin yerel yönetimi temsil edecek ve Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyaların sesi olmayı hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanlığına seçildi.

Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen UCLG'nin Dünya Konseyi Toplantısı, Fas'ın Tanca kentinde gerçekleştirildi.

Seçimleri büyük farkla kazanarak, 2026-2029 dönemi UCLG Başkanı olan Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek.

Seçimin ardından konuşan Altay, Konya olarak dünyanın dört bir yanından 240 bin yerel yönetimi aynı çatı altında buluşturan UCLG'nin başkanlık seçimlerini büyük bir teveccühle kazanmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ülke adına büyük bir kazanım elde ettiklerini ifade eden Altay, "Bundan sonra tüm dünyadaki belediyeleri temsilen, özellikle başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyadaki insanların sesinin duyurulması, şehirlerimizde yaşayan insanların mutluluğunun artırılması için başta iklim değişikliği olmak üzere her türlü konuda fikir ve görüş beyan etmeye devam edeceğiz." dedi.

Altay, kendisine verilen görevin çok daha ötesinde, Konya'ya ve Türkiye'nin yerel yönetim anlayışına duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

"İnsanlığın ortak meselelerine karşı şehirlerin gücünü harekete geçirmek için daha güçlü çalışacağız"

Yeni dönem hedeflerinden de bahseden Başkan Altay, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde hedefimiz, dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan teşkilatımızı güçlendirmenin yanında, etkisini ve dönüştürücü gücünü daha da ileri taşımaktır. Dünyanın her bölgesindeki üyelerimizin bilgi, deneyim ve önceliklerini ortak bir güce dönüştüren, şehirlerin ve bölgelerin küresel karar alma süreçlerindeki rolünü daha görünür ve daha etkili kılan bir UCLG için çalışacağız. Bölge teşkilatlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirecek, üyelerimiz arasındaki işbirliğini derinleştirecek ve yerel yönetimlerin küresel gündemin şekillendirilmesindeki vazgeçilmez rolünü daha etkin bir şekilde savunacağız. Önümüzdeki dönemde iklim değişikliğinden göçe, su krizinden afetlere, yoksulluktan şehirler arasındaki eşitsizliklere kadar insanlığın ortak meselelerine karşı şehirlerin gücünü harekete geçirmek için daha güçlü çalışacağız."

"Şehirlerin huzurunu, güvenliğini ve insan onurunu savunmayı sürdüreceğiz"

Altay, Gazze'den İran'a, Lübnan'dan savaşların ve çatışmaların yaşandığı bütün coğrafyalara kadar milyonlarca insanın korkunun, yokluğun, göçün ve belirsizliğin ağır yükünü taşıdığını anlattı.

Hangi milletten, hangi inançtan ve hangi coğrafyadan olursa olsun, masumların dökülen kanının aynı acıyla yüreklere düştüğüne inandıklarını vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

"UCLG Başkanlığı dönemimizde, şehirlerin huzurunu, güvenliğini ve insan onurunu savunmayı sürdüreceğiz. Ateşkeslerin kalıcı barışa, geçici sükunetlerin adalete ve kardeşliğe dönüşmesi için şehirlerin ortak vicdanını harekete geçireceğiz. Bizim sözümüz, şehirlerin rekabet ederken aynı zamanda dayanışabileceği, yerel yönetimlerin küresel sorunların çözümünde daha güçlü sorumluluk üstlenebileceği yeni bir dünya tasavvurudur. Mazlumların duasını, Gazze'nin haklı davasını ve bütün insanlığın barış özlemini omuzlarımızda taşıyacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir şehrin kaderine terk edilmediği, hiçbir çocuğun savaşın gölgesinde büyümediği, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olduğu bir gelecek için var gücümüzle çalışacağız."

Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükselen Türkiye'nin yerel yönetim tecrübesini UCLG çatısı altında dünya şehirleriyle paylaşmaya devam edeceklerini aktararak, bu süreçte kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, İnsan Hakları, Güncel, Konya, Gazze, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Belediye Başkanı UCLG Başkanı Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem
Venezuela’da 39 saniye arayla iki büyük deprem Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Venezuela’da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi Venezuela'da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi
Venezuela’daki deprem anı kamerada Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı

23:14
Maç başlayalı saniyeler olmuştu Leroy Sane Almanya’yı öne geçirdi
Maç başlayalı saniyeler olmuştu! Leroy Sane Almanya'yı öne geçirdi
22:52
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü
22:33
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu?
21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
21:32
Zelenski, Rusya’ya 40 gün sürecek saldırı planını onayladı
Zelenski, Rusya'ya 40 gün sürecek saldırı planını onayladı
20:52
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması “Evine dön“ sloganlarıyla kesildi
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması "Evine dön" sloganlarıyla kesildi
20:45
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
20:06
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
17:12
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi
İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 23:30:38. #7.12#
SON DAKİKA: Konya Belediye Başkanı UCLG Başkanı Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.