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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Bozkır'da Yatırım İncelemesinde Bulundu - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Bozkır'da Yatırım İncelemesinde Bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır'da yatırım incelemesinde bulundu. Altay, Bozkır Otogar binası ve Bozkır İtfaiye Merkezi'nde yapılan incelemelerde, ilçenin eksiklerini tamamlamak için çalıştıklarını belirtti. Altay, tamamlanan projelerin vatandaşlara daha konforlu hizmet sunacağını ve itfaiye merkezinin eksikliğini giderdiğini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Bozkır\'da Yatırım İncelemesinde Bulundu
31.12.2023 - 12:01,
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır'da yatırım incelemesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altay ilk olarak ilçede kurulan pazar alanını ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

Ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bozkır Otogar binasında ve Bozkır İtfaiye Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Altay, burada yaptığı açıklamada bütün ilçelerde olduğu gibi Bozkır'da da eksikleri tamamlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Aynı ihale içerisinde yaptıkları Bozkır Otogarı ve İtfaiye Merkezi binalarının tamamlandığını belirten Altay, "Bu hizmetlerle hem vatandaşlarımız daha konforlu bir şekilde otogardan faydalanacak hem de mevcutta şehir içinde trafiğe engel olan, bekleme salonu olmayan yerden daha modern bir alana kavuşmuş olacaklar. İtfaiye merkezimiz de özellikle kış aylarında itfaiye araçlarımızı dondan etkilenmemesi için boşaltıp itfaiyenin yangın anında tekrar doldurması için bir süre kaybımız oluyordu. Ayrıca itfaiyeci arkadaşlarımız da 24 saat esasına göre çalıştıkları için çeşitli sosyal imkanlardan mahrumlardı. Bu itfaiye binamızla birlikte Bozkır'ımızın bu eksiğini de tamamlamış oluyoruz. İnşaatlarımız tamamlandı. İnşallah bir an önce çevre düzenini de tamamlayarak bahar aylarından önce hizmete açmayı planlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bozkır'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Altay'a ziyaretlerinde AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Mehmet Sümer ve AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven eşlik etti.

Kaynak: AA
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