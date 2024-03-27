Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sıfır Atık projesinin önemini vurguladı

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sıfır Atık projesi, iklim değişikliği başta olmak üzere çevremize, doğamıza ve geleceğimize önemli katkı yapacak son derece kıymetli bir projedir." dedi.

İsviçre'de BM Cenevre Ofisi'nde, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği, BM Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), Cenevre Çevre Ağı ile diğer kurum ve kuruşların ortaklığıyla "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" başlıklı bir panel düzenlendi.

Altay, çevrim içi yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin, BM Genel Kurulu kararıyla desteklenerek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini hatırlattı.

"Alınan bu karar, özellikle Sıfır Atık konusunda toplumsal bilinçlenmenin önünü açarak çok daha yaşanılabilir bir dünyanın kapılarını araladı." diyen Altay, Emine Erdoğan'ın şahsında bu projeye destek veren BM kuruluşlarına ve Sıfır Atık konusunda çalışma yapan tüm üye ülkelere teşekkür etti.

Altay, Sıfır Atık vizyonu çerçevesinde atık oluşum sebeplerini inceleyerek, bu sebepleri bertaraf etmenin ve israfın önüne geçmenin, gelecek için son derece önemli bir husus olduğunu ifade etti.

"Sıfır Atık projesi, iklim değişikliği başta olmak üzere çevremize, doğamıza ve geleceğimize önemli katkı yapacak son derece kıymetli bir projedir." ifadesini kullanan Altay, iklim krizinin derinleştiği ve kaynakların hızla tükendiği bu dönemde eylemsizliğin artık bir seçenek olamayacağının altını çizdi.

"Çok daha kararlı adımlar atmamız gerekiyor""

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) olarak bu dönüşümde önemli sorumluluklarının bulunduğunu söyleyen Altay, "UCLG Başkanı olarak teşkilatımızla yerel yönetimler arasında işbirliğini teşvik etmek için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını tüm politikalarımızda kullanmaya özen gösteriyoruz. Teşkilatımızın tüm politikalarında dikkate aldığımız, BM tarafından oluşturulan ve 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; dünya genelinde ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan dengeli bir büyümeyi amaçlayan bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için atık yönetimi kritik öneme sahiptir." dedi.

Altay, Sıfır Atık yaklaşımının, atıkları radikal bir şekilde azaltmayı, yeniden kullanmayı ve geri dönüşümü her zamankinden daha stratejik bir şekilde uygulamayı gerektirdiğini söyledi.

Bu sürecin, yalnızca çevresel tahribatı azaltmakla kalmayacağını, aynı zamanda ekonomileri canlandıracağını ve topluluklar için sağlıklı yaşam alanları oluşturacağına işaret eden Altay, şunları kaydetti:

"Bu nedenle yerel yönetimlerin dünyadaki en büyük temsilcisi olan UCLG'nin başkanı olarak, çok daha kararlı adımlar atmamız gerekiyor. Atık yönetim sistemlerimizi yeniden tasarlamalı, Sıfır Atık prensiplerini hayatın her alanına entegre etmeliyiz. Yenilenebilir enerjiye geçiş yapmalı, sürdürülebilir kaynak kullanımını bir norm haline getirmeliyiz. En önemlisi ise, toplumlarımızı bu hayati dönüşümde bilinçlendirmeli ve onları aktif katılımcılar olarak yetiştirmeliyiz."