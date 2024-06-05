Konya\'da 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

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Konya'da 225 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği "Mercek-20" operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını belirtmişti.