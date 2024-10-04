Konya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

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KONYA'nın Karapınar ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Karapınar ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 08.57'de oldu. Deprem, 13,71 kilometre derinlikte meydana geldi. Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da "Deprem sonucundan herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmemiştir" denildi.