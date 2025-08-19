Konya'da 4 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla gözaltı - Son Dakika
Konya'da 4 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla gözaltı

19.08.2025 11:19
KONYA'da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen inşaat işçisi Ahmet Ö. (24), gözaltına alındı.

Karatay ilçesinde oturan ve 4 yaşındaki kızlarının sağlık durumundan şüphelenen aile, 10 Ağustos günü çocuklarını hastaneye götürdü. Çocuğun, hastanede yapılan kontrolünde cinsel istismara uğradığı belirlendi. Aile, bunun üzerine polis merkezine gidip şikayette bulundu. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, şikayetin ardından çalışma başlattı.

250 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Polis, çocuğun oturduğu mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve 500 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, 11 suçtan kaydı olan Ahmet Ö.'nün sokakta gördüğü küçük çocukla birlikte binaya girdiğini ve birlikte çatıya çıktıklarını belirledi. Ahmet Ö., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Köprübaşı Şehit Azam Güdendede Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Ahmet Ö.'nün işlemleri sürüyor.

Haber- Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA

Kaynak: DHA

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
