Konya'da 81 İlde 81 Orman Projesi Başladı - Son Dakika
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Konya'da 81 İlde 81 Orman Projesi Başladı

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Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı kapsamında, Konya'da 50 bin fidan dikildi.

21.11.2024 15:21
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"81 İlde 81 Orman" Projesi Konya'da

KONYA - Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı çerçevesinde, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman" Projesi'nin dikim törenlerinin yeni durağı Konya oldu.

Türkiye'nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sağlamayı hedefleyen 81 İlde 81 Orman Projesi, Türkiye İş Bankası'nın 100. yılında yeniden hayata geçirildi. Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle ilk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen projenin yeni aşamasının üçüncü dikim töreni, Konya'da gerçekleşti. Meram ilçesinde düzenlenen törene Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Baştürk, Ankara Ağaçlandırma Dairesi Özellikli Alanlar Şube Müdürü Şafak Kemaloğlu, Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Konya Orman İşletme Müdürü Mehmet Mustafa Dağdelen, Türkiye İş Bankası Konya Bölge Satış Müdürü Serhan Demirhan, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeleriyle birlikte vakıf çalışanları ve İl Temsilcisinin yanı sıra Konyalı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Fidan dikimlerinin gerçekleştiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle devam edecek. Proje boyunca Türkiye'nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor.

Konya'da 50 bin fidan toprakla buluştu

81 İlde 81 Orman Projesi'nin üçüncü dikim töreninin gerçekleştiği Konya'nın yüzde 16'sı ormanlık alanlardan oluşuyor. Proje çerçevesinde, Meram ilçesindeki Dere Aşıklar köyünde yer alan 50 hektarlık alanda 50 bin fidan toprakla buluşturuldu. Projenin 2008-2012 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2011 yılında Konya'nın Ilgın ilçesine 30 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleri ve ekosistem gelişmeye başladı. Projenin ikinci aşaması çerçevesinde de 81 ilde gerçekleştirilecek fidan dikim çalışmalarıyla ülkemizin orman varlığı artırılmaya devam edecek.

Konya\'da 81 İlde 81 Orman Projesi Başladı
Kaynak: İHA

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