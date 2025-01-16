Konya\'da Ateşkes Kutlaması

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İsrail ve Hamas arasında, ateşkes anlaşması sağlandığının duyurulması Konya'da sevinçle karşılandı.

Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla kutlama yapıp tekbir getirdi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'te Filistin'e destek verdikleri gibi bugün de meydanlarda olduklarını ifade etti.

Direnen, onurlu Gazze halkının yanında olduklarını vurgulayan Ceylan, "Coğrafyamız son aylarda alışık olduğumuz şeylerin ötesinde gelişmelere şahitlik ediyor. Suriye devrimi sadece Türkiye için değil, dünya Müslümanları için büyük bir turnusol vazifesi gördü." dedi.

İsrail'in, oluşan savaş tahribatı nedeniyle anlaşmaya imza atmak zorunda kaldığına işaret eden Ceylan, "İsrail ekonomisi büyük bir iflasın eşiğine geldi. Bir devlet, başka bir devletin parasıyla ayakta kalamaz. ABD, sürekli İsrail'i destekleyemez. Bu bir zaferdir, direniş İsrail ekonomisinin belini bükmüştür." diye konuştu.

Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı STK'lerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.