Konya'da Balkondan Düşen 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde balkondan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Aşağı Esence Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinin balkonunda oyun oynayan 6 yaşındaki Y.E.G, yaklaşık 2,5 metre yüksekten düştü.

Kafasını zemine çarparak yaralanan ve ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.